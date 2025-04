Taormina, De Luca: “il piano per affrontare la situazione emergenziale sta funzionando”

StrettoWeb

“Il piano per affrontare la situazione emergenziale di Taormina sta funzionando. Abbiamo incontrato al Palacongressi la cittadinanza ed i rappresentanti delle categorie produttive e degli albergatori per verificare eventuali criticità ma ci è stato confermato che la protezione civile e la polizia municipale stanno facendo un buon lavoro nella gestione della viabilità a seguito della chiusura di via Garipoli“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Il piano per gli interventi immediati è stato già finanziato da regione e comune e il comune sta procedendo ad attuarlo. Proposte di interventi di medio e lungo periodo e in particolare il Collegamento Taormina – Trappitello da lunedì saranno discussi dai sindaci di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni e poi sottoposto alla valutazione del Commissario Cocina per la condivisione da parte del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani”, rimarca De Luca.

“Successivamente il Commissario convocherà apposita conferenza di servizi con tutti i soggetti competenti per la disamina ed approvazione definitiva della strategia, azioni ed interventi sia in emergenza sia per evitare che si possa verificare ulteriormente questa situazione emergenziale. Il prossimo incontro con la cittadinanza è stato fissato per venerdì 11 alle ore 17 nell’aula consiliare”, conclude De Luca.

