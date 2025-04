Taormina, De Luca: “grazie alla Regione per l’immediata dichiarazione dello stato di crisi”

StrettoWeb

“Ringrazio il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’intera giunta per l’immediata dichiarazione dello stato di crisi a seguito della chiusura di via Garipoli. È un atto importante che riconosce la gravità della situazione e pone le basi per affrontare con tempestività ed efficacia un’emergenza che sta mettendo a dura prova la nostra comunità, anche in vista dell’imminente stagione turistica”. Lo afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, a seguito della decisione del governo regionale di dichiarare lo stato di crisi e di emergenza regionale per la chiusura della principale via di accesso al centro cittadino.

“Gesto di grande responsabilità”

“La scelta della Regione di farsi carico del 50% delle spese necessarie alla prima fase degli interventi – prosegue De Luca – è un gesto di grande responsabilità istituzionale, che consentirà di avviare con urgenza le misure di messa in sicurezza e riorganizzazione della viabilità. Da parte nostra, assicuriamo piena collaborazione al commissario delegato Salvatore Cocina e a tutti gli enti coinvolti, affinché le soluzioni previste siano attuate in tempi rapidi e con efficacia”.

“Taormina non si ferma”

“Taormina non si ferma – prosegue il primo cittadino – e, grazie alla sinergia tra istituzioni, affronteremo e supereremo anche questa sfida, tutelando residenti, attività economiche e accogliendo al meglio i visitatori che arriveranno nei prossimi mesi. Ho apprezzato la visione del Presidente Schifani – conclude De Luca – che non si è limitato alla fase dell’emergenza, ma ha dimostrato l’intenzione di affrontare il problema alla radice, puntando su soluzioni strutturali e durature. Una strategia lungimirante, che prevede l’individuazione di vie alternative di viabilità, è l’unico modo per dare una risposta definitiva a una criticità che da oltre un decennio grava sul territorio di Taormina”.

