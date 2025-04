Taormina Arte Sicilia, Felice Panebianco è il nuovo sovrintendente

StrettoWeb

Felice Panebianco, 42 anni, avvocato di Messina, è il nuovo sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Panebianco, che si è già insediato, lavorerà in stretta sinergia con il commissario straordinario Sergio Bonomo. “L’avvocato Panebianco è un professionista competente – spiega Bonomo – e rappresenta la persona giusta per dare ulteriore stabilità alla Fondazione. Questa nomina arriva nel momento più opportuno. Siamo alle porte della 71ª edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca. In quei giorni, Taormina tornerà ad essere capitale del grande cinema, con un programma articolato in tre sezioni: concorso internazionale, fuori concorso ed eventi speciali ospitati nello scenario unico del Teatro Antico. Il 18 giugno ci saranno le celebrazioni del Trattato di Messina e Taormina, con la presenza di circa 36 rappresentanti di Stato di nazioni europee. Tutto questo viene inserito all’interno di una programmazione già definita del Taobuk. Nei mesi di luglio, agosto e settembre ci sarà un bel cartellone di eventi del Festival di Taormina Arte diretto da Gianna Fratta. La Fondazione, seppur faticosamente ma con determinazione e impegno, già dal 2024 sta risalendo la china, essendo certi di voler proiettare la qualità delle programmazioni culturali ai massimi livelli. Inoltre l’anno finanziario appena chiuso, con un utile d’esercizio, nè è la dimostrazione dell’importanza che vogliamo destinare ai bilanci dell’Ente, base essenziale per la crescita della Fondazione”.

“A parte il Festival del Cinema – prosegue Bonomo – sono previste oltre 20 serate di spettacolo. Tra gli eventi già annunciati, ricordo il 15 luglio Pfm doppia traccia, il 22 luglio Peppe Barra, il 12 agosto Astor un secolo di tango, il 25 agosto Giulietta e Romeo, il 26 agosto Tony Hadley e il 28 agosto Arisa. Dal 31 agosto al 6 settembre sono in programma le celebrazioni per i 100 anni di Camilleri, con retrospettive, maratone, proiezioni, mostre, concerti, incontri, tavole rotonde e spettacoli per rendere omaggio al grande scrittore di Porto Empedocle. Per questa iniziativa, promossa dall’assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo diretto dall’on. Elvira Amata, è stata importante la rete partenariale attivata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con l’Associazione Fondo Andrea Camilleri, il Comitato nazionale Camilleri 100, la Palomar, Rai Fiction e Siae. A seguire è in programma la Belliniana, affermato festival in onore di Vincenzo Bellini. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore artistico del Festival del Cinema, Tiziana Rocca, e il direttore artistico del Festival di Taormina Arte, Gianna Fratta, per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti con grande impegno e professionalità. Ringrazio, in particolare, l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e alllo Spettacolo, on. Elvira Amata, che con grande intuito e dedizione crea le condizioni per dare sviluppo all’Ente, consolidando il lavoro finora svolto”.

