Catanzaro, Talerico: “Case della Salute? Chi parla di chiusura non capisce bene”

“Mi rendo conto che chi parla in negativo delle Case della Salute non ha ben compreso di cosa si tratti, e lo dimostra il fatto che strumentalmente si afferma che trattasi di chiusura dell’Ospedale (che in realtà verrà sostituito da altra struttura più moderna, molto più accogliente, di dimensioni maggiori e cosa importante più utile ai tanti malati). Difatti, molte delle Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, etc…) che sono certamente più avanti della nostra in materia sanitaria, hanno puntato proprio sulle Case della Salute (ne sono state realizzate già oltre 130) per offrire una assistenza sanitaria effettiva, specie per i tanti malati cronici e gravi. La Calabria in proporzione al proprio numero di abitanti è la Regione che fa registrare più malati cronici ed un innalzamento dell’età media degli abitanti”. Così in una nota il consigliere regionale Antonello Talerico.

“Realizzare una Casa della salute nella Città di Catanzaro, vuol dire aumentare i servizi di assistenza sanitaria, specie a chi pur essendo un grave malato o un malato cronico (pensiamo al diabete, alle patologie cardiovascolari, alla reumatologia) è costretto alle solite trafile. Parliamo di una degenza h 24 con assistenza infermieristica diurna e notturna, con assistenza medica prestata dai medici di medicina generale ed il supporto dei medici specialisti”.

“Un ospedale più snello, dove il malato non viene abbandonato in un angolo, ma viene posto al centro delle cure e della assistenza. Le Casa della salute rappresentano il cuore del nuovo modello di rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale ambulatoriale. Un sistema che prima non c’era dove i cittadini possono incontrare una nuova offerta di servizi, più accessibili e meglio organizzati. Oltre a ciò si attiva un processo di recupero, riqualificazione, rilancio delle strutture regionali, in continua evoluzione, che si arricchirà progressivamente di nuove attività e nuovi interventi strutturali”.

“Quindi i cittadini avranno un’unica sede territoriale di riferimento alla quale rivolgersi per i diversi servizi socio sanitari tra cui quelli per le patologie croniche. Le Case della Salute non sono tutte uguali, ma si basano su un modello flessibile, capace di adattarsi alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. Le Case della Salute sono in rete con le altre strutture del Sistema Sanitario Regionale per poter fornire, nel minor tempo possibile, la risposta adeguata a ogni singola necessità”.

“Quindi si tratta di una soluzione che genera anche una importante circolarità di persone (non solo malati, ma anche i loro familiari nell’esercizio del diritto di visita) nei quartieri ove sorgono queste nuove strutture sanitarie, generandosi anche maggiori richieste di locazioni di immobili, servizi ricettivi, ristorativi e altre esigenze per l’utenza (prodotti sanitari, alimentari, abbigliamento), per come verificato in tutti quei territori ove sono sorte le Case della salute.

Quindi se veramente vogliamo migliorare i servizi sanitari abbiamo bisogno di Ospedali attrezzati, ma anche di Case della salute e, cosa importante di tanti medici ed operatori sanitari”, conclude Talerico.

