Tajani: “nessun rimpasto, Salvini sta lavorando bene per il Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a E’ sempre Cartabianca su Retequattro è ritornato sull’ipotesi dei Salvini al Viminale, sottolineando che “non c’è nessun bisogno di un rimpasto di governo“, e “le priorità sono altre“, ribadendo che “Piantedosi è uno dei migliori uomini che abbiamo nella pubblica amministrazione“. Tajani ha anche smentito che Forza Italia abbai mai minacciato di abbandonare il governo, in caso di un cambio al Viminale, Salvini al posto di Piantedosi: “Non abbiamo mai minacciato di uscire dal governo. Questa è solo una ricostruzione giornalistica. Abbiamo soltanto detto che in questo momento dobbiamo preoccuparci dei problemi che interessano ai cittadini italiani, che penso siano preoccupati della tutela dei loro risparmi, di non avere danni da una guerra commerciale, dell’inflazione e quindi noi dobbiamo occuparci di questo come priorità“.

“Anche oggi e lo stesso Salvini ha partecipato alla riunione con la premier Meloni e altri ministri per ascoltare le istanze del mondo produttivo e per dire quello che noi possiamo fare per aiutarli. Quindi siamo tutti quanti d’accordo nel dare priorità a questo“, ha detto Tajani, aggiungendo: “Non credo che servano rimpasti di governo perché così le cose funzionano“. Inoltre “io credo che Piantedosi faccia benissimo il ministro dell’Interno. Una persona di grande equilibrio, molto seria e di grande esperienza. E’ stato in polizia, è stato prefetto, è uno dei migliori uomini di Stato che noi abbiamo nella pubblica amministrazione. E Salvini fa benissimo il ministro dei trasporti e sta lavorando per la realizzazione anche del Ponte sullo Stretto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.