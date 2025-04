Svelato il manifesto della VI edizione di Calabria Movie Short Film Festival: l’opera è del reggino Aricò

StrettoWeb

È una Medusa pop dai colori vibranti, reinterpretata in chiave naïf, espressione di una drammaticità tutta mediterranea, la protagonista del manifesto ufficiale della nuova edizione del Calabria Movie Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, in programma dal 28 al 31 luglio a Crotone. A firmarlo è Antonio Aricò, artista e designer calabrese di fama internazionale, noto anche per le sue collaborazioni con brand come Seletti, Alessi, Barilla e tanti altri.

La Medusa di Aricò, vestita dei colori della Magna Grecia, è un omaggio giocoso alla cultura classica della Calabria, capace di raccontare con freschezza e profondità la complessità identitaria del territorio. Un’immagine iconica, potente e allo stesso tempo vivace: la Gorgone con i suoi celebri riccioli di serpente diventa un simbolo contemporaneo, carico di teatralità e fascino. Le tonalità calde, i tratti essenziali e le linee fluide compongono una visione che fonde antico e moderno, perfettamente in linea con lo spirito del Calabria Movie Film Festival, che celebra il cinema indipendente come spazio di libertà creativa e di connessione culturale. Il festival, giunto alla sua sesta edizione, si conferma così una delle manifestazioni più vitali del panorama culturale del Sud Italia, capace di raccontare il territorio attraverso l’arte, il cinema e il design. Il merchandising ufficiale del festival, firmato da Aricò sarà progettato e prodotto da Naffintusi Srl.

La biografia di Antonio Aricò

Antonio Aricò è un designer e artista nato a Reggio Calabria. Dopo gli studi in Disegno Industriale al Politecnico di Milano e alla RMIT University di Melbourne, ha costruito una carriera internazionale collaborando con brand come Seletti, Alessi, Barilla e altri ancora. In ogni sua opera si riconosce l’impronta della sua poetica: ispirata alla tradizione, al fantastico, al romantico e all’antico, capace di nutrirsi di visioni oniriche e di contaminazioni tra simboli e linguaggi diversi. Aricò trasforma l’immaginario del Sud in prodotti e progetti dove design, arte e artigianato dialogano tra loro per toccare il cuore e la mente delle persone. Una produzione autentica, capace di tradurre in forme contemporanee l’emozione delle radici e il sogno della memoria.

La rassegna è prodotta da Calabria Movie APS, attiva dal 2020 che mira a promuovere un cinema inedito e di qualità nel territorio calabrese con il festival e al contempo creare un percorso culturale sul territorio con incontri ed eventi durante tutto l’anno. È ideata da tre giovani professionisti del cinema: Matteo Russo, Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

