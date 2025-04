Sud chiama Nord: incontro a Palermo sulle elezioni provinciali

StrettoWeb

È convocata per domani, martedì 8 aprile alle ore 10:30, presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, una conferenza stampa promossa di Sud chiama Nord. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le determinazioni del movimento in vista delle elezioni provinciali, con un quadro d’insieme sulle strategie e sulle proposte che Sud chiama Nord intende mettere in campo per rafforzare la presenza territoriale.

L’appuntamento sarà occasione per condividere il percorso che il movimento sta tracciando in tutta la Sicilia.

