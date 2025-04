Striscia la notizia, i denti di Lollobrigida e la battuta di Gerry Scotti sul Ponte sullo Stretto: “glielo rifà Salvini…”

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto finisce indirettamente protagonista di una puntata di Striscia la notizia, nello specifico per una battuta di uno dei due conduttori, Gerry Scotti, che presenta il Tg satirico di Canale 5 insieme a Michelle Hunziker. L’occasione è per un servizio sul Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, che nel corso di una conferenza stampa si è lasciato andare alla seguente frase (senza senso): “…un’Italia che non pretende di essere prima, ma neanche seconda a nessuno”.

A questa frase se ne è legata un’altra, per cui nei giorni scorsi il Ministro è finito al centro della satira. “L’abuso di acqua può portare alla morte”, ha detto di recente. Il Tg, in pieno stile sarcastico, ha preso in giro Lollobrigida, “beccato” in un fuori onda mentre tenta di aprire una bottiglia d’acqua con i denti. “Ecco perché ha paura dell’acqua, perché gli fa male ai denti”, hanno scherzato i conduttori. Al termine del servizio, al rientro in studio, la battuta di Gerry Scotti: “non c’è problema. Se si fa male ai denti, se gli salta il ponte, glielo rifà Salvini”, ha detto il conduttore in riferimento al Ponte sullo Stretto, per cui il Ministro delle infrastrutture si sta impegnando in prima persona.

