“Storia di due Mondi”, il romanzo di Pat Porpiglia alla Stazione FS di Santa Caterina

Continua, con il classico appuntamento domenicale, la Rassegna Calabria D’autore. Domenica 6 aprile, alle ore 18.30, il piccolo Museo FS Pietro Germi ospiterà Pat Porpiglia, Scrittore e Poeta di livello, molto noto in Calabria e non solo. Con Pat Porpiglia dialogherà il presidente di Apodiafazzi Carmelo Nucera, voci narranti: Nino Cotroneo e Giuseppe Giunta , presenza del noto musicista Franco Donato. “Storie di due Mondi” è un romanzo che tratta, attraverso la finzione letteraria, un tema molto attuale: l’emigrazione intellettuale giovanile meglio conosciuta come la “fuga dei cervelli”.

La storia

Il protagonista è un giovane di 17 anni, nato in un piccolo borgo incastonato ai piedi del verde Aspromonte, il quale spinto da una voce inferiore che gli ripete in continuazione “Parti!! Parti! Parti!”, decide di dare ascolto ed emigrare in Canada per costruirsi un futuro migliore. Egli non incontra delle grosse difficoltà nel venire a contatto con altri popoli, altre etnie, altre culture e nell’apprendere più lingue essendo il Canada una nazione bilingue. Anzi grazie ai princìpi e valori della sua cultura Aspromontana dì appartenenza quali le dignità, l’onorabilità, il rispetto, la determinazione, i legami familiari riesce a trasformare i suoi sogni in realtà.

I messaggi presenti nel romanzo sono essenzialmente due. Il primo è che se è riuscito a diventare un uomo di successo un giovane nato in un piccolo paesino Aspromontano a diventare un uomo di successo niente è impossibile nella vita. Il secondo è che per tutti quei giovani che invece di piangersi addosso, di addebitare le ragioni dei loro insuccessi ad altri, hanno voglia di mettersi in gioco e così facendo riescono ad elevarsi al dì sopra della mediocrità, nonostante i meriti, le qualità, le virtù non sempre sono usati come metri di misura per fare emergere i migliori , per loro ci sarà sempre un ruolo importante da giocare nella società.

