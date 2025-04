Iniziano gli stati generali del Sud di Forza Italia, Cannizzaro: “il Ponte sullo Stretto è la battaglia di tutte le battaglie”

StrettoWeb

“Più forte sarà Forza Italia, più forte sarà il Sud. Più forte sarà il Sud, più forte sarà l’Italia”. Si aprono con un breve ma efficace assunto, che sintetizza il senso di questa campagna d’ascolto a trazione meridionale, gli Stati generali del Sud di Forza Italia, che a Napoli affondano la bandierina della prima di otto tappe. Un’iniziativa totalmente inedita quella azzurra, fortemente voluta dal Segretario nazionale Antonio Tajani e ideata dal Responsabile del Dipartimento Sud, il deputato e segretario calabrese Francesco Cannizzaro, insieme con il Responsabile nazionale dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, ed il Capo delegazione in Europa, Fulvio Martusciello, oggi nelle vesti anche di padrone di casa in quanto segretario regionale della Campania.

“Nel Mezzogiorno abbiamo tutti una marcia in più”

“Non ce ne vogliano le altre realtà dello Stivale – afferma Cannizzaro – ma com’è noto e palese, nel Mezzogiorno abbiamo tutti una marcia in più, perché siamo, ahinoi, abituati a vivere nelle difficoltà, nelle costanti emergenze. Ecco perché è ancor più bello pensare ad un Sud che si riscatta da solo, che si pone nelle condizioni di cambiare marcia, facendo da locomotiva e non da vagone. Questo sarà possibile solo continuando a tracciare la strada del riscatto, attraverso le tante azioni che questo Governo, il governo di CentroDestra e nessun altro prima d’ora, sta mettendo in atto: penso alla ZES unica al Sud; penso alle agevolazioni previste dal credito d’imposta, alla clausola del 40% di investimenti ordinari al Mezzogiorno, al ‘Bonus Sud’, alla decontribuzione Sud aggiunta in extremis nella legge di bilancio 2025, così come al rinnovo di ‘Resto al Sud'”.

“Il Ponte sullo Stretto è la battaglia di tutte le battaglie di Forza Italia”

“Inevitabilmente il pensiero mi va anche alle infrastrutture, con il rilancio della portualità, quindi di conseguenza dell’import-export. E se parliamo di infrastrutture e investimenti non posso non citare il Ponte sullo Stretto che è la battaglia di tutte le battaglie di Forza Italia ed è l’investimento per eccellenza che porterà tutto il Sud (non solo Calabria e Sicilia) allo sviluppo definitivo per pareggiare quel maledetto gap col Nord che ci perseguita. Superare la cosiddetta ‘questione meridionale’ è l’obiettivo di Forza Italia, e con gli Stati generali del Sud intendiamo compattare ancora di più attorno al nostro partito le istanze e le aspettative delle nostre regioni per farne una vera e propria bandiera e, speriamo, anche il più grande risultato della storia”, conclude Cannizzaro.

