SSD UniMe, vittoria 14-10 sulla capolista Ortigia

È stata una vera e propria prova di forza quella della SSD UniMe che, di fronte ad un calorosissimo pubblico della Cittadella Sportiva Universitaria, si aggiudica il big match della quattordicesima giornata e supera con il finale di 14-10 l’Ortigia Academy, capolista del Girone 4 di Serie B di pallanuoto maschile. La truppa allenata da Coach Misiti si rende protagonista di una bellissima vittoria, costruita principalmente tra il secondo e terzo parziale di gioco dopo essere passata in svantaggio nella prima frazione.

A trascinare i grigio-azzurri sono le sei marcatura griffate da Longo ma, nel complesso, è tutto il collettivo universitario a disputare un bellissimo match, giocando con grande determinazione, attenzione ed orgoglio. La vittoria finale premia la formazione peloritana con tre punti importantissimi, utili a consolidare la terza piazza del Girone 4 e ad allontanare la diretta inseguitrice, il San Mauro Nuoto (fermato in casa dalla Basilicata Nuoto 2000 con il finale di 6-7), adesso lontano 4 lunghezze da Giacoppo e compagni. In cima alla classifica approfitta dello stop dei siracusani il Nuoto 2000 Napoli, vittorioso in casa della Roma Waterpolo (9-6) e momentaneamente da solo al comando a quota 35 punti.

Quando mancano quattro giornate alla conclusione della regular season, si conferma accesissima la lotta nella parte alta del Girone 4. Nel prossimo turno, in programma il 12 aprile, l’Unime torna in trasferta, ospite della penultima della classe, il Villa Aurelia (ore 15.00, Valco San Paolo – Roma), mentre l’Ortigia Academy ospita la Copra Waterpolo (attualmente quinta a quota 23 punti) e la capolista attende alla Scandone la Cesport Italia. Il San Mauro, invece, farà visita al fanalino di coda Circolo Villani Prisco.

Classifica dopo il quattordicesimo turno

Nuoto 2000 Napoli 35 Ortigia Academy 32 SSD UniMe 29 San Mauro Nuoto 25 Copral Waterpolo 23 Cesport Italia 16 Roma Waterpolo 14 Villa Aurelia SC 10 Basilicata Nuoto 2000 10 Circolo Villani S. Prisco 9

