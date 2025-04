La SSD UniMe si sveglia tardi e cede vittoria e 2° posto a Ragusa

StrettoWeb

È una SSD UniMe dai due volti quella scesa in campo domenica scorsa sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, per l’ultima giornata del campionato Under 20 di hockey prato. Contro l’HC Ragusa, nel big match di giornata che metteva in palio i punti utili per conquistare la seconda piazza del torneo, la truppa allenata da Giacomo Spignolo cede per 3-0 agli ospiti iblei, giocando una prima frazione di gara sottotono che, di fatto, consegna la vittoria agli ospiti ed i tre punti fondamentali per scavalcare Visalli e compagni in classifica.

I primi due tempi della gara sono a senso unico. La formazione ospite scende in campo con maggiore determinazione e, pronti via, mette subito il match in discesa con la rete di Daniele Nicosia. La reazione dei grigio-azzurri tarda ad arrivare e ne approfittano i ragazzi allenati da Coach Biagini, che affondano il piede sull’acceleratore e tra il 23’ ed il 26’ trovano altre due marcature griffate sempre da Nicosia (tripletta a fine gara per lui).

Ripresa

Nella ripresa cambia totalmente la musica: i peloritani rientrano in campo con un’altra marcia ma sbattono sulle prodezze dell’estremo difensore ragusano, Giovanni Pluchino, abile a mantenere il risultato immutato ed a consegnare la vittoria ai suoi. Al triplice fischio, quindi, il 3-0 regala tre punti fondamentali all’HC Ragusa, che scavalca in classifica i messinesi e chiude la regular season al secondo posto. Regina indiscussa del torneo rimane la Polisportiva Galatea di Catania, che raggiunge la sesta vittoria consecutiva contro la GS Raccomandata Giardini (9-3) e vola allo spareggio nazionale per l’accesso alla Finale per il titolo italiano di categoria.

SSD Unime – HC Ragusa 0-3

Marcatori: Nicosia (3’, 23’, 26’)

