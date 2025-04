La SS640 rinasce: una nuova arteria per la mobilità e la cultura in Sicilia

StrettoWeb

Agrigento–Caltanissetta: un’infrastruttura moderna, più sicura e con un forte valore simbolico. La Strada Statale 640, nota anche come “Strada degli Scrittori”, si presenta oggi completamente rinnovata, dopo anni di lavori di riqualificazione che l’hanno trasformata in un modello di viabilità al servizio del territorio siciliano. Il progetto, promosso da ANAS e suddiviso in due lotti funzionali, ha interessato complessivamente oltre 59 chilometri di tracciato, collegando Agrigento a Caltanissetta con una carreggiata a quattro corsie, separata da spartitraffico, pensata per garantire un flusso veicolare più rapido e sicuro. Il primo lotto, tra Agrigento e Grottarossa, è stato completato nel 2017. Il secondo, che coinvolge anche le province di Caltanissetta ed Enna, è oggi in dirittura d’arrivo, grazie anche all’apertura di due opere cardine: la Galleria Caltanissetta e il Viadotto Salso.

Infrastrutture simbolo di una nuova Sicilia

La Galleria Caltanissetta, lunga quattro chilometri, rappresenta una delle opere ingegneristiche più significative dell’intero intervento. Dopo l’apertura della canna sinistra nel settembre 2024 in configurazione provvisoria, a dicembre è stata attivata anche la canna destra, completando così il tunnel nella sua piena funzionalità. Illuminazione a LED, rilevatori di incendio e videosorveglianza costante ne fanno un’infrastruttura all’avanguardia per sicurezza e sostenibilità.

Non meno importante è l’inaugurazione del nuovo Viadotto Salso, che consente di attraversare agilmente l’omonimo fiume, eliminando una delle principali criticità del vecchio tracciato e migliorando notevolmente la continuità del collegamento tra i due capoluoghi.

Cultura e sviluppo, un binomio possibile

Oltre all’evidente beneficio in termini di mobilità e sicurezza, la “Strada degli Scrittori” si propone anche come percorso culturale e turistico. Lungo il suo tracciato si trovano i luoghi natali e le case museo di grandi autori come Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Un connubio tra infrastruttura e identità territoriale che punta a rilanciare la Sicilia centrale anche sotto il profilo turistico e culturale.

Una visione che guarda al futuro

L’intero progetto della SS640 si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e modernizzazione del sistema viario dell’Isola. Una volta completato il secondo lotto, atteso nei prossimi mesi, il collegamento tra Agrigento, Caltanissetta e le principali arterie autostradali sarà più efficiente e sicuro, con evidenti ricadute economiche e sociali per l’intera area. La nuova SS640 non è soltanto una strada. È un esempio concreto di come le infrastrutture possano diventare motore di rinascita e simbolo di una Sicilia che cambia, che investe nel futuro senza dimenticare il proprio passato.

