“Se entri mi serve un giallo”, squalifica shock per la richiesta di un’ammonizione in Catanzaro-Sudtirol: 10 mesi all’ex Crotone Tounkara

StrettoWeb

Aveva provato a “chiedere” un’ammonizione nel match Catanzaro-Sudtirol, ma è finito sotto la lente d’ingrandimento federale: così il Tribunale Federale Nazionale ha squalificato il calciatore Mamadou Tounkara (ex Crotone), all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Guidonia Montecelio, con 10 mesi di squalifica. Tounkara aveva chiesto a un ex compagno, Jacopo Martini, militante nel Sudtirol, di farsi ammonire nel corso del match di Catanzaro dello scorso 27 ottobre 2024 (terminata 3-0). Di seguito la ricostruzione integrale, come si può leggere nel dispositivo della Figc, che ripercorre i fatti e gli scambi di messaggi.

I fatti: lo scambio di messaggi tra Tounkara e Martini

La violazione nasce “per avere lo stesso contattato Jacopo Martini, calciatore tesserato per la società Südtirol, al fine di persuaderlo affinché, in occasione della gara Catanzaro – Südtirol del 27.10.2024, valevole per il campionato di Serie B, si facesse strumentalmente ammonire così da poter scommettere su detta circostanza e lucrare illecitamente la vincita. Nello specifico, il giorno 24.10.2024 il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini chiedendogli di scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione Signal, in ragione del fatto che la stessa avesse una funzione che consentiva di cancellare la cronologia dei messaggi dopo 5 minuti dalla lettura degli medesimi da parte del destinatario”, si legge nel dispositivo.

“Immediatamente dopo, lo stesso sig. Tounkara Tounkara Mamadou, tramite l’applicazione Signal, ha inoltrato al sig. Jacopo Martini i seguenti messaggi di testo senza ricevere alcuna risposta:

“Fratello se entri mi serve un giallo”,

“Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però”,

“Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello”,

“Per quello ti scrivo qua”,

“Figlio mio”;

Successivamente, il 26.10.2024, ovvero il giorno antecedente la gara Catanzaro – Südtirol, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha nuovamente contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini con il seguente messaggio:

“Figlio mio giochi”

e, a fronte della risposta con la quale il sig. Jacopo Martini lo ha reso edotto che non sarebbe stato inserito tra i calciatori titolari, ha replicato:

“Secondo tempo giochi”

“Entra su segnal”

Senza però ricevere riscontro. In ultimo, l’8 e il 12 novembre 2024, a fronte del mancato riscontro da parte del sig. Jacopo Martini in merito alle richieste pervenute, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha inoltrato al predetto, tramite l’applicazione Instagram, i seguenti messaggi di testo:

“Figlio mio abbandonato papà”

“Figlio mii tacci tua”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.