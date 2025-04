Spezzano Albanese, conclusa con successo la festa della Madonna delle Grazie: “ma quel muro pericolante nel Santuario…”

StrettoWeb

“E’ terminata la festa patronale della Madonna delle Grazie che coincide con le festività pasquali il martedì dopo pasqua. Quest’anno è stata davvero una bella esperienza, con il comitato che cresce sempre più, con il sacerdote che tanto ha fatto per rendere bello il Santuario e con una presenza sempre crescente di pellegrini e cittadini venuti da tutta Italia. Ciò che dispiace però è il solito e benedetto muro pericolante che da oltre 10 anni caratterizza quel pezzo di santuario, limitandone anche lo spazio antistante la casa del pellegrino”. Comincia così la nota del movimento UDA in riferimento a un pezzo di muro pericolante nel Santuario della Madonna delle Grazie a Spezzano Albanese (Cosenza).

“Ci corre l’obbligo mettere in evidenza questa opera incompiuta per una maggiore sicurezza dei cittadini e di tutti quei pellegrini che fanno visita al nostro tanto amato Santuario. La nostra non è una critica nei confronti della diocesi di Rossano e neanche nei confronti del sindaco, ma vuole essere un invito ad una sana riflessione e consapevolezza. Sono oltre dieci anni che l’area in oggetto è transennata perché pericolante, e siamo certi che non è volontà dell’amministrazione comunale e neanche della diocesi a lasciare in pericolo quell’area. E’ certo però che i cittadini tutti non meritano tutto ciò, la sicurezza e la bellezza rappresentano un valore essenziale per un luogo sacro ed importante come quello appunto del Santuario della Madonna delle Grazie di Spezzano Albanese. Ci chiediamo se è possibile che con tutti questi finanziamenti del PNRR oltre a quelli dell’8xmille non si trovi una mangiata di qualche decina di migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza di questo luogo”.

“Concludiamo nel dire che sarebbe ora di una maggiore responsabilità da dedicare all’opera e ci auguriamo che il prossimo anno i pellegrini e i visitatori non debbano assistere a questo vergognoso colpo d’occhio, perché se così fosse, lo dicessero. Siamo convinti che lanciando una raccolta fondi pubblica, tutte le famiglie spezzanesi e del comprensorio, con responsabilità e senso civico, si adopererebbero con il loro contributo economico per far fronte ai lavori da svolgere e porre fine a questo teatrino fin troppo vecchio. Anche se ciò rappresenterebbe ancora una volta la cattiva gestione dei finanziamenti del PNRR e dei fondi pubblici, noi siamo pronti a far fronte ad eventuale iniziativa per porre fine al muro cadente per la bellezza del Santuario, perché la Madonna delle Grazie merita di più, ma molto di più”, si chiude la nota.

