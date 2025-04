Spaccata notturna a Palermo: rubate uova di Pasqua da un distributore

StrettoWeb

Furto con spaccata a Palermo. I ladri hanno preso di mira nel corso della notte un impianto di carburanti di via Rosario Nicoletti. Non è la prima volta che il distributore di benzina subisce un furto. La porta a vetri è stata mandata in frantumi e sono state rubate diverse uova di Pasqua. Indagano i carabinieri.

