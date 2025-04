Soverato, due uomini arrestati per una serie di incendi dolosi

StrettoWeb

In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di incendio. L’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri competente per territorio ed avviata in data 8 marzo 2025 a seguito dell’incendio di due autovetture ed un tentativo di incendio di un terzo mezzo, proseguita per il successivo tentativo di incendio di altro veicolo e di un locale di un’attività commerciale, ha consentito di delineare – nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – la gravità indiziaria circa la sussistenza del reato di incendio da parte dell’indagato, che avrebbe utilizzato materiale infiammabile per compiere atti intimidatori al fine di un regolamento di conti con le persone offese. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.

