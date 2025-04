Sorrento-ACR Messina, prevendita attiva: tutte le info per il settore ospiti

StrettoWeb

“Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Sorrento-Messina di domenica 6 Aprile. I tagliandi del settore ospiti possono essere acquistati on line sul sito www.go2.it e nei punti vendita autorizzati Go2, al prezzo di 17,00€. La vendita dei biglietti terminerà sabato 5 aprile alle ore 19:00″. Così in una nota l’ACR Messina informa circa l’apertura della prevendita per la sfida di domenica in casa del Sorrento, con l’indicazione di luogo e prezzo del biglietto per i tifosi biancoscudati che si recheranno in trasferta.

