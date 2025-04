Smart parking, che polemiche a Messina. Atm: “siamo in una fase di test”

StrettoWeb

Continua la fase di test del nuovo sistema di parcheggio denominato smart parking, attivo a Messina dallo scorso martedì 22 aprile. Grazie ai cinquemila sensori posizionati all’interno delle ZTL, gli automobilisti hanno la possibilità di sapere in tempo reale, tramite appositi display installati in posizioni strategiche, quanti sono gli stalli liberi in una determinata via, evitando così di girare a vuoto alla ricerca di un parcheggio.

Pagamento

Lo smart parking prevede tre diverse modalità di pagamento della sosta, che può avvenire utilizzando diverse App (ATM Mov Up, Money go, Easy Park, Tabnet o Telepass pay); tramite parcometro; oppure acquistando il biglietto della sosta presso i rivenditori autorizzati. Per tutte e tre le modalità di pagamento è obbligatorio fornire il numero di targa e il codice corrispondente allo stallo occupato. L’innovativo sistema mira a ridurre le emissioni di CO2, nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile e attenta all’ambiente. Per dare risposte alle richieste di informazioni più frequenti da parte dei cittadini, l’Azienda Trasporti ha diffuso tramite i propri canali social alcune FAQ.

Pass residenti

Chi risiede all’interno delle ZTL ed è in possesso del pass residenti rilasciato da ATM, può parcheggiare l’auto nel lotto di riferimento, collegandosi alle diverse App disponibili ( ATM Mov Up, Money go, Easy Park, Tabnet o Telepass pay) oppure utilizzando i parcometri e inserendo, in entrambi i casi, il numero di targa e il numero dello stallo occupato. Qualora l’auto rimanga parcheggiata all’interno dello stesso stallo, anche per un periodo superiore ai tre giorni, non è necessario effettuare alcuna operazione. In questa fase di test, e nelle more che tutte le App collegate ad ATM si integrino perfettamente con il nuovo sistema di smart parking anche per chi risiede all’interno delle ZTL, è preferibile utilizzare i parcometri, che prevedono già il riconoscimento delle targhe associate ai pass residenti. Considerata l’attuale fase sperimentale, da parte di personale ATM preposto alla verifica, ci sarà massima tolleranza. Per segnalare eventuali criticità, è possibile contattare il Customer Care di ATM, chiamando al numero 800 24 80 80, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle 19.30; oppure inviare una mail all’indirizzo info@atmmessinaspa.it .

Auto elettriche o ibride

In questa fase di test, e nelle more che tutte le App collegate ad ATM si integrino perfettamente con il nuovo sistema di smart parking anche per le auto elettriche e ibride, è preferibile utilizzare i parcometri, che prevedono già il riconoscimento delle targhe associate ai contrassegni rilasciati da ATM per auto elettriche ed ibride.

Numero stallo non visibile

Quando il numero di stallo non è perfettamente leggibile, in questa fase di test sarà possibile utilizzare una sequenza numerica a caso, composta da quattro cifre (ad esempio 1111). Non è possibile utilizzare quatto zeri consecutivi.

Persone con disabilità

Le persone disabili in possesso di apposito contrassegno non avranno alcun obbligo per parcheggiare la propria auto negli stalli blu del centro città.

Modalità di pagamento

Il pagamento della sosta tramite parcometro può avvenire con monete o carta di credito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.