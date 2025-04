Serie D, a Siracusa autorizzato il maxi schermo per la gara contro l’Igea Virtus: dove verrà installato

StrettoWeb

A Siracusa ci sarà il maxi schermo. La proposta avanzata dalla società trova terreno fertile nella decisione del Prefetto, che ha autorizzato all’installazione della grande tv affinché i tifosi aretusei possano guardare tutti insieme – come fossero allo stadio – la partita di Barcellona Pozzo di Gotto, decisiva per la promozione in Serie D. Ricordiamo che in caso di vittoria il salto sarà ufficiale e matematico. Con un altro risultato, invece, occhio alla Reggina, dietro di un solo punto.

Com’è noto la trasferta in casa dell’Igea Virtus è stata vietata, ai supporters siciliani, che non potranno così supportare i propri beniamini nell’ultima gara dal vivo. Lo faranno a distanza, direttamente in città, da Piazzale Sgarlata, il luogo scelto per l’installazione del maxi schermo.

