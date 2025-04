E’ un sindaco americano ma ha origini reggine. E tra pochi giorni tornerà a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il 30 aprile è prevista un’importante visita internazionale in città. L’attuale Sindaco di Lancaster (USA), città della Pennsylvania, di origini polistenesi sarà accolta dal Sindaco Michele Tripodi e dall’Amministrazione Comunale di Polistena nel Salone delle Feste. L’Amministrazione Comunale è “felice di accogliere il Sindaco con la quale ci accomunano le stesse origini. Danene Sorace, americana di nascita, è figlia di terza generazione di emigrati polistenesi che all’inizio del novecento hanno lasciato la propria terra per trovare lavoro e occupazione oltre oceano. Con Danene è stato costruito un contatto a distanza che ci ha consentito di poter organizzare oggi questo incontro nella comunità di Polistena”.

“L’accoglienza del Sindaco americano si inserisce in un contesto di rapporti internazionali, che il Sindaco Michele Tripodi e le sue Amministrazioni hanno sempre portato avanti e consolidato attraverso l’ospitalità data a delegazioni straniere e personaggi politici importanti come il già Presidente argentino Macri anche lui di origini polistenesi, l’ex Sindaco di Mouyevre-Grande Renè Druin cittadina francese in vista del gemellaggio, e ancora, più recentemente, l’Ambasciatrice cubana Mirta Averhoff accompagnata, nell’occasione dell’arrivo dei medici cubani, da Mariela Castro, figlia del comandante e già presidente della Repubblica cubana Raul Castro. Infine, l’ospitalità resa al console del Marocco nell’ambito di servizi diplomatici resi alla comunità marocchina di Polistena”.

“Polistena costruisce di giorno in giorno relazioni internazionali che ampliano la portata territoriale del nostro Comune ed onora, attraverso giornate come quella dedicata ogni estate agli emigrati, tutte quelle persone che per motivi personali o per la ricerca di maggiori opportunità di vita e di lavoro sono stati costretti ad emigrare. L’appuntamento con Danene Sorace è fissato per giovedì 30 aprile alle ore 18.30 al Salone delle Feste dove sia i cittadini che gli organi di informazione sono invitati a partecipare”.

