Siderno, approvato il Piano pluriennale per la manutenzione stradale

Lunedì 7 aprile, la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha approvato il Piano pluriennale per la manutenzione stradale e le opere accessorie. Si tratta di un progetto strutturato che prevede la nuova bitumazione di numerose strade e il rifacimento dei marciapiedi danneggiati, sia nel centro urbano che nelle aree extraurbane del nostro territorio.

È il primo piano organico di questo tipo dopo decenni di attesa, frutto dell’indirizzo politico della Giunta e del lavoro dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio”, diretta dall’ing. Lorenzo Surace. Dopo un’attenta analisi delle cause che hanno portato al deterioramento delle strade, è stata definita una strategia mirata per riqualificare la viabilità cittadina: dal rifacimento del manto stradale al consolidamento dei sottofondi, fino alla nuova segnaletica, il tutto con una programmazione sostenibile e compatibile con il bilancio comunale.

Questo piano rappresenta una svolta decisiva per risolvere un problema sentito da anni da automobilisti e pedoni. Non si tratta solo di interventi ordinari: è un cambio di passo vero e proprio.

I primi interventi saranno effettuati già nel primo anno nelle vie:

Leonardo da Vinci, XXIV Maggio, Gramsci, Carrera lato Nord, Torrente Arena, dell’Acquedotto, Pola, Conciliazione, Cimato e incrocio Tre Croci–Calvario. Saranno inoltre riqualificate 6 rotatorie.

Nel secondo anno: vie Cesare Battisti, delle Rose, Mazzini, Diaz e le contrade Lamia e Astracà.

Nel terzo anno: vie Pietro Nenni, degli Ulivi, Carlo Pisacane, Luigi Misuraca, Alcide De Gasperi, Croce, delle Acace, dei Cedri, dei Gelsi, delle Primule, Peppino Brugnano e le contrade Garino e Bifera.

Negli anni successivi: resto del centro cittadino, altre contrade e Siderno Superiore (come da programma allegato in delibera).

Inoltre, il piano tiene conto degli imminenti lavori Enel per il Piano di Resilienza Climatica, che includono il totale rifacimento del manto stradale (in tutta la sua larghezza) a seguito della posa sotterranea dei cavi.

A questi interventi si affiancheranno, come sempre, le bitumazioni dei singoli punti, per garantire la sicurezza viaria in attesa delle opere definitive.

Infine, è importante sottolineare che, in presenza di ulteriori risorse economiche, sarà possibile anticipare alcuni interventi già previsti per gli anni successivi.

L’Amministrazione Fragomeni conferma così il proprio impegno per una Siderno più sicura, moderna e vivibile, partendo da un aspetto fondamentale: la cura delle nostre strade.

