Sicilia, senza farmaci e senza aiuto chiama la Polizia: salvata in extremis da agenti e ambulanza

Qualche sera fa a Caltanissetta una cinquantenne, che aveva terminato il farmaco che assume quotidianamente, non potendo uscire di casa e non avendo altri a chi rivolgersi, ha chiamato la Polizia di Stato per ricevere le medicine necessarie. L’equipaggio della volante, allertato dalla sala operativa della Questura, dopo aver preso contatti con la donna e resosi conto della situazione, ha fatto intervenire anche un’ambulanza nell’abitazione della richiedente che vive assieme alla madre novantenne. La donna, rassicurata dall’intervento della volante, ha ringraziato i poliziotti che l’hanno aiutata a risolvere una situazione che gli aveva procurato disagio e preoccupazione.

