Un 22enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Siracusa, per tentato omicidio e porto abusivo di arma in luogo pubblico. Il giovane avrebbe gambizzato un vicino di casa che si era rifiutato di nascondere droga e armi nella propria casa. Il fermato è stato trovato insieme ad altre due persone, una delle quali è stata arrestata per spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha gettato parte della droga nel gabinetto.

