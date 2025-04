Sicilia, al via nuovi collegamenti per mete turistiche e aeroporti. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, introduce ulteriori collegamenti e nuove fermate per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, in vista dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile. Di seguito, nel dettaglio, tutti i nuovo ed importanti collegamenti

Agrigento

Dal 14 aprile due nuovi treni collegheranno, Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” senza passare da Palermo Centrale ma immettendosi direttamente nel Passante ferroviario di Palermo. Un’offerta che si incrementa e guarda al flusso turistico, che in questi mesi raggiungerà la Capitale italiana della Cultura, ma che è pensata anche per soddisfare la richiesta di mobilità nell’area metropolitana di Palermo. I 2 treni non circolano il 18 aprile 2025.

Taormina

Dal 25 aprile l’offerta dei giorni festivi si arricchisce con il Taormina Line, pensato per collegare Letojanni e Taormina a Catania, Siracusa e Caltagirone, ed il Barocco Line, che accompagna i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del Val di con collegamenti fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa. Inoltre, per consentire a viaggiatori e turisti di godere pienamente dei fine settimana di primavera, dal 25 aprile cresce il numero dei collegamenti del Cefalù Line, che, nel comfort dei nuovi treni regionali siciliani, collega Palermo e l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” a Cefalù. Nei giorni festivi sono 28 i collegamenti aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria e comprendono anche 2 treni diretti tra Palermo Aeroporto e Milazzo, porta delle Eolie; i collegamenti aggiuntivi tra Cefalù e Palermo Centrale/Palermo Notarbartolo/Palermo Aeroporto sono 11 il sabato e 4 nei giorni feriali tra Cefalù e Palermo Centrale.

Nuove fermate sulla Linea Messina – Sant’Agata di Militello

Dallo scorso 30 marzo, nelle giornate festive, sulla linea Messina Centrale – S. Agata di Militello, i treni Regionali 12858, 12873, 12905, 12908, 12913 e 22084 effettuano fermata anche nelle stazioni di Oliveri-Tindari, Falcone, Novara-Montalbano-Furnari. Infine, dal 07 aprile e fino al prossimo 31 maggio, i treni R 5355, R 5359 e R 5358 effettueranno la fermata di Gioiosa Marea, per venire incontro alle esigenze di mobilità del territorio tirrenico nel periodo di chiusura della Strada Statale 113 nei pressi di Capo Calavà.

I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento con la nuova offerta, che sarà interamente consultabile dal 17 aprile.

