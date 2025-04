Sicilia: garantire alle forze armate l’accesso gratuito ai treni regionali, Sciotto presenta la proposta di legge

StrettoWeb

Armonizzare e completare il quadro normativo regionale, prevedendo in via autonoma la circolazione gratuita sui treni regionali anche per il personale militare delle Forze armate, in modo strutturato, sostenibile e coerente con gli strumenti contrattuali già in essere con i gestori del trasporto pubblico. Con quest’obiettivo, il deputato di Sud chiama Nord Matteo Sciotto ha presentato una proposta di legge all’Ars che mira a garantire alle Forze Armate l’accesso gratuito ai treni regionali, in analogia con quanto già avviene per altri corpi. “Significherebbe rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, incentivare l’efficienza operativa e offrire un doveroso riconoscimento al servizio prestato”, spiega.

Diritto alla circolazione gratuita sui treni regionali dei militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare

All’articolo 2 del Ddl che vede firmatari anche i deputati De Luca e Lombardo, è previsto il diritto alla circolazione gratuita sui treni regionali dei militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare in servizio attivo e continuativo; i militari temporaneamente assegnati o impiegati in attività operative o di supporto in Sicilia; i militari frequentanti corsi di formazione o aggiornamento nella Regione Siciliana.

“La proposta di legge andrebbe ad eliminare l’attuale contraddittorietà tra il Decreto n. 16 del 15 febbraio 2024, emanato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che riconosce la gratuità, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, urbani ed extraurbani, a tutte le Forze dell’Ordine, comprese le Forze Armate – specifica-. E l’Accordo sottoscritto il 4 agosto 2022 tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A., valido fino al 31 dicembre 2026, che riconosce la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni regionali esclusivamente a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Lasciando quindi fuori Forze Armate, e in particolare l’Esercito”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.