Sicilia, Di Paola (M5S): “il centrodestra sta implodendo

“Il Centrodestra sta implodendo ovunque in Sicilia. Le forze civiche e quelle alternative alla destra uniscano gli sforzi per governare gli enti intermedi lasciati allo sbando dalla destra con infiniti e devastanti commissariamenti”. È questo l’appello del coordinatore siciliano del M5S, Nuccio Di Paola, in vista delle elezioni provinciali di secondo livello del prossimo 27 aprile.

“I segnali di grosse spaccature nel centrodestra che arrivano da tutta la Sicilia – dice Di Paola – sono inequivocabili, e la cosa non ci sorprende, visto che quando ci sono in ballo poltrone, da quelle parti il copione è sempre lo stesso. Noi possiamo e dobbiamo assumerci la responsabilità di cercare di voltare pagina ora”.

