Tra Sicilia e Calabria il “Caminhos de Paulo”, un pellegrinaggio come il Cammino di Santiago in Spagna: giovedì la presentazione alla Camera | DETTAGLI

StrettoWeb

Duemila anni di attesa. Tanto è servito per trasformare in realtà un itinerario di fede che, pur essendo menzionato nella Bibbia, finora era rimasto ai margini dell’offerta turistica internazionale. Oggi, quel viaggio prende vita grazie all’impegno dell’associazione GIA – Giornalisti Italiani Associati, guidata dal giornalista Andrea Ruggeri, assieme all’agenzia TXT e a numerosi tour operator in Brasile, Argentina, Stati Uniti e Repubblica Dominicana.

Il progetto, dal nome originario in portoghese “Caminhos de Paulo”, tradotto in italiano come “I Cammini di Paolo”, ripercorre le tappe del leggendario viaggio via mare dell’apostolo Paolo, prigioniero dell’Impero Romano, verso Roma. Un percorso affascinante che unisce spiritualità, cultura e paesaggi mozzafiato.

Un Itinerario tra Fede, Storia e Bellezza

Il viaggio, attentamente progettato, porta i visitatori in un tour emozionante che parte dalla Sicilia, attraversa la Calabria con una sosta di tre giorni, tocca la Campania e si conclude nel Lazio, con l’arrivo a Roma e al Vaticano, cuore della cristianità.

Le tappe principali includono:

Sicilia : Catania, Siracusa, Messina, Milazzo, Isole Eolie

: Catania, Siracusa, Messina, Milazzo, Isole Eolie Calabria : Reggio Calabria, Palmi, Seminara, Villa San Giovanni

: Reggio Calabria, Palmi, Seminara, Villa San Giovanni Campania : Napoli, Pozzuoli

: Napoli, Pozzuoli Lazio: Latina, Roma, Vaticano

I turisti inizieranno il cammino a Catania, con visite a luoghi simbolo di Siracusa, come le Catacombe di San Giovanni, la Cripta di San Marziano e l’isola di Ortigia. In Calabria, cuore emozionale del percorso, avranno l’opportunità unica di osservare dall’alto il tratto marittimo compiuto da Paolo, visitare antiche città e ripercorrere a piedi le stesse vie che condurranno i turisti al punto esatto dove, secondo la tradizione, avvenne la sua prima evangelizzazione sulla terra europea. Un’esperienza che unisce spiritualità e memoria, arricchita dalla possibilità di scoprire specialità culinarie autentiche, riscoprendo il gusto della cucina calabrese nelle sue varianti più antiche e genuine. Paesaggi mozzafiato e “Finalmente” la riscoperta annuale e non solo estiva, di queste terre.

Da Milazzo, il cammino continua con una crociera tra le Isole Eolie, seguendo la rotta marittima che portò l’apostolo verso Napoli e Pozzuoli, per concludersi infine a Roma, nel cuore della cristianità.

Una Rete Internazionale per un Turismo Culturale e Religioso

Il progetto è sostenuto dai Deputati della Circoscrizione Estero – America Meridionale e da importanti operatori turistici sudamericani e statunitensi.

Il lancio ufficiale giovedì 10 aprile, nella Sala Stampa della camera dei Deputati a Roma, su invito dell’On. Franco Tirelli e dove saranno presenti gli On. eletti all’estero.

Grazie alla trentennale esperienza di Andrea Ruggeri in Brasile e ai rapporti consolidati con esponenti politici e istituzionali a San Paolo, Brasilia, Rio de Janeiro, Buenos Aires e negli Stati Uniti, “Caminhos de Paulo” è diventato un ponte tra continenti, unendo spiritualità, diplomazia culturale e promozione del territorio.

Promosso con il patrocinio di Calabria Straordinaria e di numerosi comuni italiani, il progetto ha già ottenuto un forte interesse e punta ad ampliare il proprio network istituzionale. Le partenze saranno settimanali, per tutto l’anno, escluso il mese di agosto, al fine di ottimizzare i costi e la disponibilità dei servizi.

Un’Opportunità per il Territorio

“Caminhos de Paulo” rappresenta un’occasione unica per inserire l’Italia, e in particolare le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Lazio, in un prestigioso circuito di turismo religioso internazionale. L’iniziativa non solo valorizza il patrimonio storico e spirituale dei territori coinvolti, ma promette significative ricadute economiche e occupazionali per le comunità locali. Un viaggio tra fede e memoria, sulle orme dell’apostolo delle genti, oggi finalmente realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.