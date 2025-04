Sibaritide, Stasi: “mettiamo in discussione ciò che fino a oggi abbiamo chiamato turismo”

StrettoWeb

Il confronto importante e senza precedenti avviatosi di recente, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali, sui contenuti, sui metodi e sulle prospettive di sviluppo derivanti dalla costruzione di destinazioni turistiche locali, territoriali e regionali, si nutre di un valore aggiunto ormai largamente condiviso: la consapevolezza di dover superare impostazioni, prassi e soprattutto direzioni di spesa, soprattutto pubblica, preferite fino ad oggi e che, con ogni evidenza, non hanno prodotto i risultati attesi.

Larga condivisione per progetto Destination Management Company

È stato, questo, probabilmente il messaggio emerso ed incontestato nei diversi contributi che hanno impreziosito la conferenza stampa di presentazione del progetto imprenditoriale Sibaritide Turismo, promosso dal consulente di turismo culturale Michele Abastante, di costruzione di una Destination Management Company (DMC), con l’obiettivo di gestire, promuovere e coordinare in modo unitario ed inclusivo, le attività turistiche, coinvolgendo istituzioni locali e partner privati, operatori dell’ospitalità e della ristorazione, scuole e Proloco, passando dai tour operator.

Sviluppo, istituzioni, tecnici e operatori all’auditorium Amarelli

Alla conferenza stampa aperta al pubblico ospitata nell’Auditorium Amarelli a Corigliano-Rossano, organizzata e tematizzata dalla Montesanto Sas col titolo programmatico “Destinazione Sybaris. Riprogettare i turistmi per una nuova visione dello sviluppo locale”, complimentandosi per il nuovo progetto di DMC finanziato dal Gal Sibaritide, i diversi attori dello sviluppo territoriale intervenuti hanno condiviso l’esigenza di riorganizzare, in termini di destinazione il più possibile allargata, la capacità narrativa e la proposta di servizi della Sibaritide.

La proposta: contenitore per organizzare e vendere offerta unitaria

Intercettare target diversi. Destagionalizzare. Incrementare i pernottamenti. Aggregare. Attrarre. Unificare la proposta e il servizio. Per raggiungere questi obiettivi – ha spiegato Abastante, ideatore del progetto di DMC – stiamo mettendo in piedi un contenitore per organizzare come non è stato fatto fino ad oggi la vendibilità e fruibilità unitaria del pacchetto turistico-esperienziale dell’intera Sibaritide, dall’alto al basso jonio, dall’Arberia alla Sila Greca. L’ambizione possibile ed a medio termine di questa nostra piattaforma già pronta e che vuole essere a servizio di aziende ed enti locali, è quello di riuscire a mettere in rete tutti i servizi e le opportunità di visita e viaggio a beneficio del turista.

Stasi: “fino a oggi non si è mai discusso di visione e destinazione”

“Va benissimo il confronto a più voci – ha detto il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi concludendo la serie di interventi – sulle nuove prospettive del turismo della Sibaritide al quale come Amministrazione Comunale stiamo offrendo un contributo propositivo ed organizzativo importante. Il punto fermo e credo condiviso da tutti è che fino ad oggi di destinazione turistica e di una nuova visione di come progettare ed organizzare su basi diverse una proposta turistica territoriale non si è mai realmente discusso“.

Urbanistica sbagliata ha penalizzato il turismo

“Così come dobbiamo parlare apertamente – ha aggiunto – della stretta connessione che vi è tra urbanistica e turismo e da questo punto di vista è evidente che vada ripensata anche la pianificazione delle zone urbane. Dobbiamo avere il coraggio e l’umiltà di mettere in discussione anche ciò che fino ad oggi abbiamo chiamato turismo, riferendoci ad esempio alla grande componente di ritorni stagionali in Calabria di familiari e parenti trasferitisi altrove. Allo stesso tempo, parlando di numeri, dobbiamo stare attenti e capire – ha sottolineato il Primo Cittadino – se e quali siano quelli sui quali costruire e progettare seriamente, atteso che quelli spesso accreditati dalle narrazioni mediatiche o convegnistiche non coincidono con quelli che restituisce ad esempio la tassa di soggiorno“.

Destinazione, dobbiamo confrontarci con villaggi e grandi insediamenti

“Come ripeto spesso, l’organizzazione di eventi piccoli e grandi non può essere concepita come strumento per ribaltare la proposta in questo contesto, ma risponde ad altre esigenze. Mille ragazzi che non partono a Natale per raggiungere la sede universitaria non dormono in albergo, ma hanno comunque un valore soprattutto sociale (ed in parte economico) importante per noi. E’ altrettanto necessario confrontarsi senza infingimenti – ha sottolineato – con i grandi villaggi ed insediamenti turistici balneari per capire come intendano contribuire e costruire, assieme a tutti i soggetti coinvolti, una destinazione che corrisponda effettivamente a tutta l’esperienza turistica proponibile al visitatore che sceglie la Sibaritide. I villaggi sono una risorsa preziosa, ma devono integrarsi con tutto il resto“.

Per la prima volta 43 sindaci a un tavolo per organizzare destinazione

“Mi rendo conto che la condivisione è faticosa tanto più se rapportata ad un fenomeno dal governo complesso come il turismo ma – ha concluso Stasi, complimentandosi con il progetto di DMC promosso da Michele Abastante – noi abbiamo deciso di provarci e lo stiamo facendo con il tavolo tecnico di ben 43 sindaci messo in piedi per la prima volta nella storia della Sibaritide per la costruzione di una Destination Management Organization (DMO)”.

Amarelli: “investire adeguatamente in comunicazione nella destinazione”

Introdotti e coordinati dal comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto, hanno portato il loro contributo, oltre a numerosi interventi dalla gremita sala dell’Auditorium Amarelli, anche il padrone di casa, l’Amministratore Delegato dell’omonima Fabbrica di Liquirizia e Presidente dell’Unione Imprese Centenarie Italiane, Fortunato Amarelli che si è soffermato, tra le altre cose, sulla necessità di proporzionare adeguatamente l’investimento in comunicazione strategica delle destinazioni turistiche; l’inventore della storica esperienza ‘A Cantina di Cariati, Giovanni Filareti, sottolineando il progressivo ed innegabile valore di attrattore turistico verso quel centro storico con la Cittadella Fortificata Bizantina, conquistato progressivamente negli anni da un’iniziativa imprenditoriale nata per promuovere e condividere l’identità enogastronomica locale.

Madera (IIS Majorana): “formazione, competenza e qualità per competere”

Il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana (Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Industriale) di Corigliano – Rossano, Saverio Madera, ha insistito sia sul valore aggiunto della formazione e della qualità di competenza, prodotti e servizi per fare la differenza nei mercati globali e rendere quindi veramente competitive e vincenti i progetti di destinazione turistica; sia sulla innegabile forza del brand Sybaris, tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) più riconoscibili della Calabria su scala universale.

Daniele Campana ed Enzo Bossio, due esperiene per una destinazione

Il maestro pizzaiolo Daniele Campana di Campana 12 a Corigliano Scalo, Tre Rotelle Gambero Rosso e Vincenzo Bossio dell’omonima storica Fabbrica Tessile di Calopezzati hanno condiviso la loro esperienza e scelta professionale, misurata e misurabile ormai anche in termini di marketing territoriale attraverso le rispettive ed attrattive proposte, di materie prime di qualità, territoriali e calabresi il primo, di recupero dell’eredità artigianale tessile, il secondo.

Iacobini (Terme Sibarite): ci sono le condizioni per primavera dei turismi

Nel dichiararsi a disposizione di ogni step successivo del progetto di DMC, Il Sindaco di Pietrapaola Manuela Labonia ha colto l’occasione per condividere le strategie dell’Amministrazione Comunale finalizzate a rafforzare la proposta turistico-balneare con la valorizzazione in chiave esperenziale dell’inedito patrimonio naturalistico e identitario dell’entroterra e del centro storico. – Il destination manager Daniele Donnici ha insistito sulla complessità del fenomeno turismo a fronte del quale, costruendo progetti di destinazione, servono competenze qualificate, contenuti di qualità, prodotti e servizi autentici, economia circolare e misurazione costante dei dati. – L’Amministratore Unico di Terme Sibarite Spa Gianpaolo Iacobini per il quale vi sono oggi tutte le condizioni per disegnare ed essere tutti co-protagonisti di una autentica Primavera dei turismi della Sibaritide.

Montesanto (Mid): “evitare di confondere contenitore con contenuto”

“Se c’è un errore ed un rischio da evitare – ha precisato Lenin Montesanto, ideatore dei Mid e Program Manager della Cabina di Regia regionale per la Carta dei Marcatori Identitari Distintivi – anche in questo percorso progettuale che va sostenuto ed incoraggiato perché il primo di matrice imprenditoriale in questo territorio, è quello della confusione (purtroppo costante nella dimensione pubblica regionale) tra contenitore e contenuto. Senza l’individuazione preliminare di contenuti distintivi, non può esserci – ha ribadito – alcun contenitore realmente competitivo nel medio e lungo periodo e si rischia solo di generare spreco di risorse, così come quello mai ad oggi misurato di tutta la faraonica spesa pubblica per la voce turismo, messa in campo e variamente interpretata in Calabria dall’avvio del regionalismo ad oggi, a tutti i livelli.

Allo stesso modo – ha aggiunto – la vera sfida della sempre auspicata destagionalizzazione resta quella di investire in recupero ed analisi di dati, flussi e tendenze e, solo sulla base di questi, selezionare i target di riferimento del posizionamento ambito, per intercettare adeguatamente le motivazioni dei potenziali viaggiatori, ma a casa loro, ovvero – ha concluso Montesanto – in fase di progettazione e scelta della loro vacanza/destinazione“.

Dmc Sibaritide, prossime tappe: Amendolara, Altomonte, Paludi e Cariati

Dopo la conferenza stampa a Corigliano-Rossano, quello che Montesanto ha definito un itinerario pensante nella Sibaritide che cambia, di ascolto di tutti gli attori e animatori sociali, economici e culturali, proseguirà mercoledì 23 ad Amendolara, nella sede del Parco Marino della Secca; domenica 30 ad Altomonte, ospiti dello storico Hotel – Ristorante Barbieri; giovedì 8 maggio al Parco Archeologico di Castiglione di Paludi e mercoledì 14 maggio al Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MUMAM) di Cariati.

