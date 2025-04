Settimana Santa: il significato del Mercoledì Santo, il giorno del tradimento di Giuda

StrettoWeb

Entra nel vivo la Settimana Santa 2025. Dopo la Domenica delle Palme arriva il Mercoledì Santo, giorno che precede il Giovedì Santo e l’inizio del Triduo Pasquale, che assume un significato profondo in questo periodo estremamente suggestivo e di grande sacrificio per la Chiesa Cattolica ed i tanti credenti. Oggi è un giorno intriso di dolore e tradimento, ma anche di amore e speranza per la Resurrezione di Gesù che avverrà nella domenica di Pasqua.

Il tradimento di Giuda

La liturgia del Mercoledì Santo si concentra sul tradimento di Giuda Iscariota, uno dei 12 apostoli, che per 30 denari consegnò Gesù Cristo alle autorità religiose. Un atto di immensa gravità che segna l’inizio della Passione di Cristo che poi sfocerà nella morte e Resurrezione nel giorno di Pasqua.

Riflessione

La Chiesa Cattolica, nel Mercoledì Santo, invita i credenti a riflettere sull’evento del tradimento di Giuda che rappresenta la fragilità umana, la capacità di cedere alle tentazioni e di tradire la fiducia di chi ci ama. Il Mercoledì Santo è un giorno di silenzio e di preghiera, un invito a meditare sulla Passione di Cristo e sul mistero della sua morte e risurrezione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.