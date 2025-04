La settimana della raccolta e del riciclo: tante iniziative in Calabria nei 6 impianti aperti | INFO

StrettoWeb

È in corso fino al 13 aprile la settimana nazionale dedicata alla raccolta e al riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia.

Quest’anno la città scelta come Capitale della carta e del cartone sarà Lucca, centro della filiera cartaria italiana, dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti principali della manifestazione. Ma Lucca non sarà l’unica a ospitare eventi per tutta la settimana. Fino al 13 aprile un fitto programma di iniziative animerà l’intero territorio italiano con attività rivolte ai cittadini di ogni età, e non fa eccezione la Calabria. Lo scopo della Paper Week è quello di approfondire come funziona il processo di riciclo dei materiali a base cellulosica e trasmettere l’importanza di una buona raccolta differenziata.

In Calabria nel 2023 ogni cittadino ha raccolto e avviato a riciclo una media di 52,1 kg/ab di carta e cartone. Un buon risultato, ma ancora distante dalla media nazionale pro-capite di 64 kg/ab. Gli eventi della Paper Week sono un’occasione per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sul funzionamento e valore della raccolta e del riciclo dei materiali a base cellulosica.

Un viaggio nel ciclo del riciclo: al via Riciclo Aperto

Fino a venerdì 11 aprile torna Riciclo Aperto, un’iniziativa rivolta a studenti e docenti per visitare gli impianti della filiera cartaria aperti per l’occasione. In Calabria 6 impianti aperti accoglieranno circa 1.150 studenti per raccontare le regole per differenziare nel modo corretto carta e cartone e spiegare le varie fasi del ciclo del riciclo.

Impianti di recupero ambientale:

Rende (CS) – Calabra Maceri & Servizi S.p.A.

Corigliano-Rossano (CS) – Ecology Green Srl

Rossano (CS) – Ecoross Srl

Santa Domenica Talao (CS) – M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale Srl

Lamezia Terme (CZ) – Ecosistem Srl

Museo:

Rende (CS) – Rimuseum Museo per l’Ambiente Università della Calabria

I protagonisti del riciclo: i Paper Weeker in Calabria

Su tutto il territorio italiano aziende, scuole, associazioni, musei, comuni hanno organizzato spontaneamente eventi e iniziative diventando Paper Weeker e promuovendo il riciclo di carta e cartone e la conoscenza di questi materiali. In Calabria le attività principali prevedono laboratori, progetti, mostre e attività.

Dal 10 al 13 aprile 2025, la Calabria si trasforma in un laboratorio diffuso di sostenibilità, arte e consapevolezza ambientale. In occasione della Paper Week, numerose città della regione ospitano eventi e attività dedicati al riciclo e al riuso della carta, coinvolgendo studenti, cittadini, istituzioni, associazioni culturali e imprese del territorio.

Attraverso laboratori, spettacoli teatrali, mostre e incontri formativi, l’iniziativa promuove il valore della carta come risorsa e stimola una riflessione partecipata sui temi dell’economia circolare, della raccolta differenziata e della creatività sostenibile.

Castrovillari (CS): cittadini protagonisti per #RifiutiZero

Fino al 13 aprile, il CEA Pollino Calabria ETS promuove #RifiutiZero: benessere_ambientale, una campagna di comunicazione e partecipazione attiva rivolta a studenti e cittadini. Il programma prevede attività divulgative, esperienze dirette, incontri con l’amministrazione comunale e gli operatori della raccolta differenziata. Focus dell’iniziativa: il coinvolgimento civico nella gestione dei rifiuti e nella valorizzazione di carta e cartone.

Crotone (KR): il teatro racconta il riciclo

Il 10 aprile (per le scuole) e l’11 aprile (per il pubblico), Francesca Di Traglia presenta S-Carta Te, uno spettacolo teatrale interattivo senza parole, in cui il materiale cartaceo prende vita tra musica e movimento. L’iniziativa, parte del progetto DONC, è seguita da un momento educativo dedicato al riciclo e alla sostenibilità, pensato per stimolare emozione, riflessione e consapevolezza.

Vibo Valentia (VV): dalla carta al filo, un laboratorio per ragazzi

Il 10 aprile alle ore 16.30, la Valentia Academy APS propone La carta un mondo, un laboratorio creativo rivolto agli studenti delle scuole medie. I partecipanti apprendono una tecnica tessile antica trasformando carta di recupero in filati, con cui realizzano oggetti unici. Un’occasione per parlare di upcycling, raccolta differenziata e riuso creativo.

Catanzaro (CZ): quando l’arte incontra la carta

Dal 10 al 12 aprile, Scartabella – Archivia, Ricrea, Manifesta anima la città grazie all’impegno di Manifuturo Srl – Impresa Sociale. Il laboratorio, guidato dall’architetto e atelierista Elena Iodice, permette agli studenti di esplorare le potenzialità artistiche degli scarti tipografici. Il talk Manifesta, nel pomeriggio, diventa spazio di confronto tra esperti, istituzioni e cittadini sul ruolo del riciclo nell’arte e nella cultura, con un focus sul Museo CARTA e la Cartoteca, luoghi simbolo di una nuova visione del riuso.

Cerisano (CS): gran finale con i più piccoli

L’11 aprile alle ore 9.30, Calabra Maceri organizza la manifestazione conclusiva della Paper Week, coinvolgendo i bambini delle scuole dei comuni limitrofi (Casali del Manco, Marano Marchesato, Montalto Uffugo, Pietrafitta, Rose, San Fili, San Vincenzo La Costa). Una festa collettiva per celebrare le attività didattiche svolte e rafforzare l’educazione ambientale fin dai primi anni.

Palmi (RC): tessere il futuro con la carta

Il 12 aprile alle ore 16.30, presso la Casa della Cultura di Palmi, va in scena Carta Filata: Antiche Tecniche per Nuove Visioni, un laboratorio esperienziale curato da Cartalana in collaborazione con Loominaria e con il patrocinio del Comune. I partecipanti apprendono l’arte di trasformare carta in filato, riscoprendo tecniche tradizionali in una prospettiva contemporanea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.