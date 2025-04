Serie D, vincono Siracusa e Reggina: si decide tutto all’ultima giornata. Risultati e classifica

StrettoWeb

Tris una, tris l’altra. E non cambia niente. Nessuna sorpresa in vetta al girone I di Serie D nella 33ª e penultima giornata. La capolista Siracusa liquida la Vibonese in un tempo, la Reggina invece ci mette solo 21 minuti per fare lo stesso contro il Castrumfavara: dunque, 3-0 aretuseo e 3-1 amaranto. Siciliani sempre un punto avanti a una giornata dal termine: si deciderà tutto domenica prossima, 4 maggio, con il Siracusa in casa dell’Igea Virtus e la Reggina a San Cataldo.

In zona salvezza è tutto apertissimo. A parte Favara e Sant’Agata, pareggiano tutte dalla Sancataldese in giù. Sancataldese che però è matematicamente salva. Le altre sei squadre, invece, sono racchiuse in dieci punti e all’ultimo turno si giocheranno tutto tra playout e salvezza.

Risultati Serie D girone I, 33ª giornata

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Acireale-Sancataldese 0-0

Enna-Locri 1-1

Licata-Pompei 3-0

Paternò-Sambiase 1-1

Reggina-Castrumfavara 3-1

Sant’Agata-Scafatese 1-3

Siracusa-Vibonese 3-0

Ore 16.00

Ragusa-Igea Virtus 3-1 (in corso)

Riposa: Nissa

Classifica Serie D girone I

Siracusa 75 Reggina 74 Scafatese 62 Sambiase 54* Vibonese 49 Nissa 43 Paternò 43 Pompei 38 Igea Virtus 37 Ragusa 35 Sancataldese 35 Acireale 33 Enna 32 Castrumfavara 30 Licata 28 Sant’Agata 24 Locri 23 Akragas (ritirata)



*una partita in più

Prossimo turno Serie D girone I (34ª giornata)

Domenica 4 maggio

Ore 15.00

Castrumfavara-Sant’Agata

Igea Virtus-Siracusa

Locri-Acireale

Nissa-Licata

Pompei-Enna

Sancataldese-Reggina

Scafatese-Ragusa

Vibonese-Paternò

Riposa: Sambiase

