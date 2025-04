Serie D: tris per Reggina, Scafatese e Vibonese, il Sambiase perde ancora. Risultati e classifica

StrettoWeb

Anche il girone I di Serie D è sempre più vicino alla fine. Oggi si è giocata la quartultima giornata, la 31ª, che ha fatto registrare l’avvicinamento della Reggina al Siracusa, che riposava: 3-1 alla Nissa e -1 in classifica, quando mancano tre turni. Subito dietro, la Scafatese non sbaglia, batte il Castrumfavarare tiene il passo, allungando sul Sambiase, sconfitto ad Acireale. I lametini sembrano aver mollato, in questa fase finale, ma rischiano il 4° posto, anche perché la Vibonese sbanca Enna e si assicura il +6 sulla Nissa.

Risultati Serie D girone I, 31ª giornata

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Acireale-Sambiase 2-1

Enna-Vibonese 1-3

Reggina-Nissa 3-1

Sant’Agata-Pompei 1-1

Scafatese-Castrumfavara 3-1

Ragusa-Locri 2-1

Ore 15.30

Licata-Paternò 2-3

Ore 16.00

Igea Virtus-Sancataldese 1-0 (in corso)

Riposa: Siracusa

Classifica Serie D girone I

Siracusa 69* Reggina 68* Scafatese 56* Sambiase 50 Vibonese 49 Nissa 43 Paternò 42* Pompei 35* Ragusa 34* Igea Virtus 34** Acireale 32* Sancataldese 31** Castrumfavara 29* Enna 28* Licata 25* Sant’Agata 24* Locri 22* Akragas (ritirata)



*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo turno Serie D girone I (32ª giornata)

Giovedì 17 aprile

Ore 15.00

Castrumfavara-Ragusa

Locri-Reggina

Nissa-Enna

Pompei-Acireale

Sambiase-Licata

Sancataldese-Sant’Agata

Scafatese-Igea Virtus

Siracusa-Paternò

Riposa: Vibonese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.