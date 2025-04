Serie D, gli squalificati: Reggina-Nissa senza tre componenti, i motivi del rosso a Trocini. Stangata Castrumfavara

StrettoWeb

Ufficiali i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo in seguito agli episodi verificatisi durante l’ultima giornata di campionato nel girone I di Serie D. Le decisioni coinvolgono diverse società, tra sanzioni economiche, settori chiusi al pubblico e squalifiche per allenatori e calciatori. Tra le più penalizzate, il Castrumfavara, ma anche la Reggina, che contro la Nissa non avrà Cham e mister Trocini, di nuovo espulso.

Castrumfavara: multa e settore chiuso

Pesante sanzione per il Castrumfavara, colpito da: ammenda di 2.700 euro, chiusura per una gara del settore riservato al pubblico locale e diversi squalificati. La decisione è stata presa a seguito del comportamento gravemente scorretto di alcuni sostenitori, che hanno rivolto espressioni offensive, omofobe e minacciose a un assistente arbitrale, arrivando anche a lanciare una moneta da 10 centesimi, fortunatamente senza colpirlo. Inoltre, calciatori e dirigenti della società hanno preso parte a una mass confrontation, ovvero un confronto acceso e collettivo tra i tesserati di entrambe le squadre. Tra gli squalificati Pietro Infantino e Maximiliano Pavsich, quest’ultimo “coinvolto in una rissa tra tesserati, durante la quale ha spintonato e strattonato per la maglia diversi avversari, senza causare danni gravi”.

Anche la Nuova Igea Virtus è stata sanzionata con una multa di 800 euro per la partecipazione dei propri calciatori e dirigenti a una mass confrontation. Per questo, è stato fermato Jeffery Imoh, sempre per essere stato coinvolto nella rissa tra tesserati.

Allenatori e calciatori squalificati

Tra gli allenatori squalificati c’è Bruno Trocini, fermato per una gara “per aver rivolto espressioni offensive a un tesserato della squadra avversaria”. Contro la Nissa non ci sarà neanche Cham, per la Reggina, mentre alla Nissa mancherà Lo Pizzo. Tra i calciatori, due turni di squalifica a Leveque del Locri, autore di un intervento falloso a gioco fermo su un avversario.

Ulteriori squalificati per una gara:

Visintin (Città di S. Agata)

Blaze (Sancataldese Calcio)

Zerbo (Sambiase 2023)

Catania (Sancataldese Calcio)

