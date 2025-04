Serie D, il Siracusa dilaga nella ripresa e mantiene il primo posto. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è concluso il turno prepasquale anche nel girone I di Serie D. Quasi tutte delineate le prime cinque posizioni, a parte quelle di testa. Il Siracusa aspetta la ripresa ma poi dilaga contro il Paternò, mentre la Reggina vince per 2-3 a Locri. Le due squadre distanziate sempre di un punto, anche se la capolista ospiterà una Vibonese già certa dei playoff, mentre gli amaranto giocheranno contro un Castrumfavara in lotta per la salvezza.

La Vibonese, infatti, pur senza giocare oggi è certa di disputare i playout, per via della sconfitta della Nissa, che dice addio agli spareggi. Sicuri di 3° e 4° posto anche Scafatese e Sambiase, che battono rispettivamente Igea Virtus e Licata e si rivedranno ora al playoff.

Risultati Serie D girone I, 32ª giornata

Giovedì 17 aprile

Ore 15.00

Castrumfavara-Ragusa 1-1

Locri-Reggina 2-3

Nissa-Enna 0-2

Pompei-Acireale 2-1

Sambiase-Licata 1-0

Sancataldese-Sant’Agata 2-1

Scafatese-Igea Virtus 4-0

Siracusa-Paternò 3-0

Riposa: Vibonese

Classifica Serie D girone I

Siracusa 72 Reggina 71 Scafatese 59 Sambiase 53 Vibonese 49 Nissa 43* Paternò 42 Pompei 38 Igea Virtus 37 Ragusa 35 Sancataldese 34 Acireale 32 Enna 31 Castrumfavara 30 Licata 25 Sant’Agata 24 Locri 22 Akragas (ritirata)



*una partita in più

Prossimo turno Serie D girone I (33ª giornata)

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Acireale-Sancataldese

Enna-Locri

Licata-Pompei

Paternò-Sambiase

Reggina-Castrumfavara

Sant’Agata-Scafatese

Siracusa-Vibonese

Ragusa-Igea Virtus

Riposa: Nissa

