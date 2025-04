Serie D: il Siracusa batte la Scafatese, Sambiase e Vibonese KO in casa. Risultati e classifica

StrettoWeb

Vince una e vince l’altra. Continua ad essere serrata, colpo su colpo, la lotta in vetta al girone I di Serie D tra Siracusa e Reggina. Anche oggi vincono entrambe, per l’ennesima settimana consecutiva. Il Siracusa non sbaglia nella gara più difficile, in casa contro la Scafatese: va avanti, si fa riprendere e poi infila 2-1 immediato e tris nel finale. La Reggina risponde, con la vittoria a Pompei maturata all’85‘. Le distanze restano invariate (4 punti), ma nel prossimo weekend la capolista riposerà e gli amaranto, in caso di vittoria contro la Nissa, potranno accorciare a -1, giocandosi poi il tutto per tutto nelle ultime tre partite della stagione. In zona playoff, clamorosi tonfi interni di Sambiase e Vibonese rispettivamente contro Enna e Licata, che vincono per 0-1.

Risultati Serie D girone I, 30ª giornata

Domenica 6 aprile

Ore 15

Pompei-Reggina 1-2

Sambiase-Enna 0-1

Siracusa-Scafatese 3-1

Vibonese-Licata 0-1

Ore 15.30

Locri-Sant’Agata 1-2

Nissa-Acireale 2-2

Sancataldese-Ragusa 1-0

Ore 16.00

Castrumfavara-Igea Virtus 1-1

Riposa: Paternò

Classifica Serie D girone I

Siracusa 69* Reggina 65 Scafatese 53 Sambiase 50* Vibonese 46* Nissa 43* Paternò 39 Pompei 34 Igea Virtus 34 Ragusa 31 Sancataldese 31 Castrumfavara 29 Acireale 29 Enna 28 Licata 25 Sant’Agata 23 Locri 22 Akragas (ritirata)



*una partita in più

Prossimo turno Serie D girone I (31ª giornata)

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Acireale-Sambiase

Enna-Vibonese

Igea Virtus-Sancataldese

Licata-Paternò

Reggina-Nissa

Sant’Agata-Pompei

Scafatese-Castrumfavara

Ragusa-Locri

Riposa: Siracusa

