Serie D, il Locri batte l’Igea Virtus nel recupero: come cambia la classifica

Una doppietta di Ficara permette al Locri di “respirare”. Il recupero della 28ª giornata del girone I di Serie D, rinviato due volte, è andato in scena oggi e ha visto gli amaranto battere di misura per 2-1 l’Igea Virtus. Mattatore, l’attaccante di casa, autore di due reti nella prima mezz’ora, tra 4′ e 36′. A nulla è valsa la rete di Imoh, per gli ospiti, che ha solo accorciato le distanze. Con questo successo il Locri scavalca il Sant’Agata e aggancia il Licata a 22 punti.

La classifica di Serie D

Siracusa 66 Reggina 62* Scafatese 53* Sambiase 50 Vibonese 46 Nissa 42 Paternò 39 Pompei 34* Igea Virtus 33* Ragusa 31* Castrumfavara 28* Sancataldese 28* Acireale 28* Enna 25* Locri 22* Licata 22* Sant’Agata 20* Akragas (ritirata)



*una partita in meno

Prossimo turno Serie D (30ª giornata)

Domenica 6 aprile

Ore 15

Castrumfavara-Igea Virtus

Locri-Sant’Agata

Nissa-Acireale

Pompei-Reggina

Sambiase-Enna

Sancataldese-Ragusa

Siracusa-Scafatese

Vibonese-Licata

