Serie D, incredibile Locri: esonera l’allenatore e richiama Cozza a un turno dal termine

Incredibile decisione del Locri a una giornata dal termine del campionato di Serie D. La squadra reggina ha comunicato infatti di “aver sollevato Umberto Scorrano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A una gara dal termine della stagione, abbiamo ritenuto necessario un cambio per provare a raggiungere un obiettivo diventato difficile ma fondamentale per la nostra società. Ringraziamo mister Scorrano per il lavoro svolto e gli auguriamo le migliori fortune professionali. Tutti uniti per il nostro Locri”, si legge nella nota. Contestualmente, la società annuncia il ritorno di mister Ciccio Cozza, esonerato diversi mesi fa.

Il Locri ad oggi è ultimo (penultimo considerando anche l’Akragas, però escluso) e rischia seriamente la retrocessione in Eccellenza. L’unico appiglio è il playout, che può arrivare solo a patto che venga battuto l’Acireale e che il Sant’Agata non faccia lo stesso a Favara, nel contesto di due scontri salvezza da paura negli ultimi 90 minuti.

