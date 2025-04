Serie C: il Trapani conquista i tre punti contro l’Altamura e spera ancora nei playoff | CLASSIFICA

StrettoWeb

Vittoria del Trapani contro l’Altamura per 2-0 nella 36ª giornata del girone C di Serie C. Per i padroni di casa è la seconda vittoria consecutiva dopo lo 0-2 al Francioni contro il Latina. I tre punti di oggi sono fondamentali per sperare nei playoff, i siciliani si trovano a tre punti dalla Juventus U23. L’obiettivo per la squadra di Aronica, subentrato a mister Torrente, è sicuramente difficile ma non impossibile per una società che ha ambizioni importanti e sta avendo un anno molto tribolato.

La partita

Un primo tempo estremamente bloccato che si è sbloccato al 32′ con il rigore trasformato da Kragl del Trapani. Gara senza occasioni aperta da un episodio, l’intervento in ritardo di Viola su Anatriello che ha portato al penalty per i siciliani. Nella ripresa raddoppia subito il Trapani con Silvestri. Al 65′ i padroni di casa sfiorano il tris con Anatriello. L’Altamura non riesce a rendersi pericoloso con la squadra di Aronica che controlla tranquillamente. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania 0-1

Picerno-Latina 1-2

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento 5-0

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana 2-1

Trapani-Altamura 2-0

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Classifica Serie C Girone C

Avellino 66** Audace Cerignola 64** Monopoli 54* Crotone 51* Catania 50 Potenza 49* Picerno 47 Benevento 46** Giugliano 43* Juventus U23 41* Trapani 38* Cavese 38* Sorrento 35* Altamura 34* Latina 31* Foggia 30** Casertana 26* ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura – Audace Cerignola

Benevento – Trapani

Casertana – Crotone

Foggia – Acr Messina

Juventus U23 – Cavese

Latina – Potenza

Monopoli – Giugliano

Sorrento – Avellino

