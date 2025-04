Serie C: il Trapani sbanca Benevento, i siciliani ancora sperano nei playoff

StrettoWeb

Il Trapani sbanca Benevento per 0-1 nella 37ª giornata del girone C di Serie C. I siciliani sperano di raggiungere l’ultimo posto per i playoff che ora distano 2 punti. I campani, invece, dopo essere stati a lungo nei primissimi posti, si assestano al 6° posto. Da evidenziare che il Trapani è una neopromossa, con un presidente sicuramente molto ambizioso, ma il passaggio dalla D alla C non è semplice, così come puntare alla promozione in B. Già la conquista degli spareggi è un buon risultato alla luce di una stagione con vari cambi in panchina e tanta confusione.

La partita

Il Trapani segna al 6′ con autogoal di Nunziante e poco dopo prende anche un paolo con Celiento. Il Benevento ha una sola occasione al 43′ ma non la sfrutta. Nella ripresa palo dei siciliani che non riescono a concretizzare una buona occasione. Al 75′ il Trapani si salva. Calcio di rigore per i campani ma Manconi lo calcia alto. Il penalty viene ripetuto per un’irregolarità ma Barosi para. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Risultati 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura-Audace Cerignola 1-0

Benevento-Trapani 0-1

Casertana-Crotone 2-0

Foggia-Acr Messina 1-2

Juventus U23-Cavese 3-1

Latina-Potenza 1-0

Monopoli-Giugliano 3-2

Sorrento-Avellino 1-2

Classifica Serie C Girone C

Avellino 72 Audace Cerignola 64 Monopoli 57* Crotone 54* Catania 50 (-1) Benevento 49 Potenza 49 Picerno 47 Juventus U23 44 Giugliano 43 Trapani 41 Cavese 38 Altamura 37 Sorrento 35 Latina 34 Foggia 30 Casertana 29 ACR Messina 22 (-4) Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in più

Programma 38ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 26 aprile

Ore 16:30

ACR Messina-Juventus U23

Audace Cerignola-Latina

Avellino-Altamura

Cavese-Sorrento

Giugliano-Benevento

Picerno-Foggia

Potenza-Catania

Trapani-Casertana

