Serie C, le ultime dalle società in bilico: Foggia a Crotone con l’albergo pagato dai giocatori, a Messina si scende in piazza

La situazione in Serie C, per tre società nello specifico, continua a essere in bilico. Tra i tre gironi è senza dubbio quello C – il meridionale – ad essere messo peggio, considerando le esclusioni di Taranto e Turris già ufficiali da un po’. Nelle ultime settimane, però, sono emerse altre due questioni: quelle del Foggia e del Messina. In altro girone, complessa è anche la vicenda Lucchese. Ma andiamo con ordine, aggiornando circa le ultime delle tre società.

Foggia: pernottamento pagato dai calciatori

A Foggia la situazione è paradossale: dalle parole, il Presidente Canonico è passato ai fatti. Ha annunciato e formalizzato le dimissioni, abbandonando praticamente tutti. Ma manca poco al termine del campionato, la squadra è quasi salva e per questo non ha alcuna intenzione di mollare: vuole portare a termine l’obiettivo e poi si vedrà. Alla luce di questa determinazione, e contro ogni difficoltà, dai quotidiani nazionali spunta una notizia: i calciatori, d’accordo con allenatore e DS, avrebbero deciso di pagare il pernottamento in albergo a spese proprie, in occasione della trasferta di Crotone di lunedì sera.

A Messina tutto tace: i tifosi esplodono

Un po’ di chilometri più giù, a Messina, situazione di stallo totale. Che permane e persiste, al di là delle parole di chi continua a prendere in giro da mesi una città che non smette di abboccare a ogni promessa. AAD Invest prende tempo, non parla, racconta bugie. Di interessi concreti di altri imprenditori, poca roba, al netto di qualche avvicinamento, anche per i giochetti di Cissé, che sullo Stretto c’è arrivato una volta sola, quanto è bastato per ammaliare un sindaco che sulla vicenda ha tante colpe e che ora prova a salvare il salvabile, ma è troppo tardi.

La tifoseria si è fidata, e ha fatto male. Ora si è resa conto della situazione e chiede spiegazioni. Per questo, nel tardo pomeriggio di oggi, ci sarà una protesta degli ultrà a Piazza Municipio. Un appello per chiedere chiarezza una volta per tutte, anche e soprattutto alle Istituzioni. Anche perché incombe un’altra scadenza cruciale, quella del 16 aprile, in cui il Messina rischia il baratro. Non che ad oggi non sia dietro l’angolo, considerando la classifica: in questo weekend infatti la squadra di Banchieri riposerà, offrendo a Casertana e Latina la possibilità di allungare. Ad oggi i punti di distacco dai campani sono 7, ma ricordiamo che se superano gli 8 i playout non si disputeranno. E dopo questo fine settimana mancheranno tre giornate.

Lucchese: scende in campo il sindaco

La terza situazione complessa è quella della Lucchese, con i giocatori senza stipendio da mesi. Il nuovo Presidente Benedetto Mancini continua a rassicurare in merito al bonifico di 584 mila euro, ma nulla di concreto emerge all’orizzonte. I calciatori sono sul punto di esplodere e con loro anche il sindaco della città, che non ha più intenzione di aspettare: è pronto infatti a presentare istanza di fallimento, portando i libri contabili al giudice. La questione resta delicata e, anche in questo caso, appesa a un filo.

