Serie C: netta sconfitta per il Crotone contro la Juventus U23, i calabresi restano al 4° posto

Al 3′ minuto subito pericoloso il Crotone con Ricci. All’8′ Tumminello sfiora il goal. Due occasioni per la Juventus U23 ma non riesce a concretizzare. Poco dopo, i padroni di casa passano in vantaggio con Adzic su rigore. I calabresi reagiscono e sfiorano la rete in due occasioni ma al 40′ la Juve raddoppia con Pietrelli. Al 42′ il Crotone è vicina a riaprirla con Vitale. Nella ripresa i pitagorici restano subito in 10 per un fallo da ultimo uomo di Armini. Al 58′ il Crotone sfiora l’1-2 nonostante l’inferiorità numerica. Al 73′ il goal si Adizic chiuse sostanzialmente la partita anche se la squadra di Longo non molla e sfiora la rete in varie occasioni. All’80’ i calabresi accorciano le distanze con Gomez. Al 90′, su rigore, Guerra della Juve, fissa il punteggio sul 4-1.