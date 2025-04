Serie C: sconfitta per la Casertana, l’Acr Messina respira ma la situazione resta disperata

StrettoWeb

La Casertana si ferma a Potenza e colleziona la 14ª sconfitta nel campionato di Serie C, Girone C. La squadra di Manuel Iori si arrende allo stadio Alfredo Viviani: il match termina con il risultato di 2-1 in favore della formazione guidata da Pietro De Giorgio. I campani sostanzialmente si sono giocati un bonus fondamentale: con i tre punti sarebbero andati a +10 dall’Acr Messina che sarebbe retrocessa direttamente in Serie D senza passare dai playoff.

Insomma, con una situazione normale oggi l’Acr Messina avrebbe potuto tirare un sospiro di sollievo ma con il caos societario e con un futuro molto incerto il tutto resta comunque disperato.

Classifica Serie C Girone C

Avellino 66** Audace Cerignola 64** Monopoli 54* Crotone 51* Catania 50 Potenza 49* Picerno 47 Benevento 46** Giugliano 43* Juventus U23 41* Trapani 38* Cavese 38* Sorrento 35* Altamura 34* Latina 31* Foggia 30** Casertana 26* ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

