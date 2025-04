Serie C: il Messina fa esonerare allenatore e DS del Foggia, squadra che potrebbe ritrovarsi ai playout

StrettoWeb

“Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri. A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile”. Con questa nota, il Foggia comunica il doppio esonero di allenatore e DS, a una giornata dal termine del campionato. Fatale la sconfitta interna contro il Messina, l’ennesima di una stagione che rischia incredibilmente di complicarsi. Il presidente Canonico si è dimesso da tempo, le scadenze di aprile non sono state rispettate, non esiste una società, da oggi neanche un DS e la squadra è in caduta libera da settimane dal punto di vista dei risultati.

Tra l’altro potrebbe ritrovarsi ai playoff proprio il Messina, che ha causato l’esonero di cui sopra. In caso di mancata vittoria del Foggia contro il Picerno domenica, infatti, la Casertana potrebbe scavalcare i pugliesi e salvarsi direttamente, costringendo i rossoneri a disputare lo spareggio nella doppia sfida contro il Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.