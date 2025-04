“Serie C falsata”, Antonini ne ha per tutti e tira in mezzo anche il Messina: “qualcuno risponderà del…”

StrettoWeb

Valerio Antonini torna a parlare delle problematiche del campionato di Serie C e lo fa secondo il suo stile. Duro e diretto attacco social a 360°: dalle squadre in difficoltà al silenzio delle istituzioni, dal cambio di format alle Under 23. “Foggia, Messina, Triestina, Lucchese. Tutto dopo Taranto e Turris. Sarà sufficiente a chiudere finalmente la Lega Pro e passare ad un girone unico senza inutili Under 23 e altre follie messe in piedi da non so ancora chi?“, scrive Antonini su X.

“Qualcuno dovrà rispondere del fallimento di questo campionato, chiaro che immagino molti giocheranno la carta del TAR sperando serva a ristabilire la verità e una classifica reale basata sui punti fatti sul campo e non su invenzioni di regolamenti fallaci come quello in vigore. Ma è ovvio che il prossimo campionato potrà iniziare solo se la Lega che organizza il Campionato darà le dovute garanzie a chi partecipa. #GironeCFalsato”, conclude il patron dei siciliani.

