Serie C all’atto finale: tutte le combinazioni salvezza tra Messina, Foggia e Casertana. Dubbio playout: si giocheranno?

Era una lotta a “due… e mezzo”. Ora si è trasformata in una lotta a tre. Piena. E dentro potrebbe finirci quella che, fino a qualche giorno fa, sembrava non doverne avere a che fare. Il riferimento è alla Serie C e alla lotta salvezza del girone C, che coinvolge Foggia, Casertana e Messina. Già escluse da tempo Turris e Taranto, che hanno “occupato” i posti di due retrocesse, l’ultima verrà decretata da un eventuale playout. Eventuale perché ad oggi, se Casertana e Foggia dovessero distanziare il Messina di più di 8 punti, i biancoscudati retrocederebbero direttamente in Serie D. Com’è noto, i siciliani hanno possibilità di salvarsi solo attraverso i playout, essendo ormai sfumata da tempo la chance di una salvezza diretta. La Casertana, invece, può salvarsi distanziando il Messina (ma non dipende solo da lei) o agganciando il Foggia, a cui bastava veramente poco per salvarsi. Le ultime vicende societarie, però, hanno risucchiato i pugliesi, che ora rischiano.

A Foggia, infatti, il presidente Canonico si è dimesso da qualche settimana, lasciando la squadra abbandonata e in balìa degli eventi. Ieri sono stati esonerati mister Zauli e il DS Leone, fatto che complica ancora di più la situazione. A Messina, si sa, non va affatto meglio. L’allenatore Banchieri è stato esonerato a qualche giorno proprio dalla sfida di Foggia, che i siciliani si sono poi aggiudicati grazie a una doppietta di Luciani. Ad oggi, al netto delle “disperazioni” societarie, il Messina sembra vivere una situazione migliore in campo e il risultato di Foggia lo dimostra. Tuttavia è necessario che si vadano a incastrare tutta una serie di situazioni anche solo per la disputa dei playout.

L’ultima giornata, ricordiamolo, è stata posticipata di un giorno. Si sarebbe dovuta disputare sabato pomeriggio, ma a causa dei funerali del Papa si giocherà il giorno dopo. Il Foggia andrà a Picerno, la Casertana andrà a Trapani e il Messina ospiterà la Juve Next Gen. Questa la parte di classifica interessata:

Foggia 30

Casertana 29

Messina 22

Vediamo di seguito tutte le combinazioni salvezza utili che riguardano le tre squadre, impegnate nel turno finale di domenica sera alle ore 20

Il Foggia si salva o fa i playout se…

Se batte il Picerno, il Foggia è sicuro di salvarsi. Se pareggia deve sperare che la Casertana non vinca e che il Messina perda. Se perde e la Casertana vince o pareggia, invece, sarà destinato ai playout. Se la Casertana pareggia, infatti, le due squadre andrebbero a pari punti e ad essere avvantaggiata negli scontri diretti è la squadra campana (4-0 Casertana all’andata e 0-0 a Foggia al ritorno i risultati). In caso di pari del Foggia, però, c’è sempre la possibilità di distanziare il Messina, nel caso in cui quest’ultima perda. Quindi il Foggia può anche pareggiare, andare a 31 punti, farsi scavalcare dalla Casertana ma tenere a 9 punti di distacco il Messina, che perdendo resterebbe a 22 punti. In questo modo non si disputerebbero i playout e il Foggia sarebbe salvo comunque anche chiudendo in quart’ultima posizione.

La Casertana si salva o fa i playout se…

Per salvarsi la Casertana ha due possibilità: agganciare il Foggia o distanziare il Messina, ma in entrambi i casi non dipende solo da lei. Può vincere e sperare che il Foggia non vinca, così da scavalcarlo, oppure vincere e sperare che il Messina non vinca. Andrebbe così a 32 lasciando il Messina a 22 o 23 punti, con il + 8 utile a non disputare i playout. Può anche pareggiare e sperare che il Foggia perda, perché con entrambe le squadre a 30 punti a salvarsi sarebbero i campani. In caso di sconfitta, invece, i playout sarebbero sicuri.

Il Messina fa i playout o retrocede se…

Innanzitutto, se il Messina vince ha la certezza di disputare i playout. Se pareggia va a 23 e a quel punto deve sperare che Foggia e Casertana non vincano. Se vincono entrambe, infatti, ai biancoscudati non basta il pari: sarebbe retrocessione diretta. In caso di sconfitta, per mantenere gli 8 punti deve sperare che la Casertana non vinca o che il Foggia perda. Se la Casertana pareggia e il Foggia perde, disputerebbe comunque il playout, anche in caso di sconfitta, ma contro i pugliesi. Se pareggiano sia Casertana che Foggia, invece, li disputerebbe contro i campani.

Ricordiamo che i playout si giocano in due gare, andata e ritorno, con il ritorno in casa della squadra piazzata meglio, quindi Foggia o Casertana. Al Messina toccherebbe comunque il ritorno in trasferta. Ma, soprattutto, sarebbe costretta a vincere almeno una delle due partite. In caso di parità in entrambe, infatti, dopo i 180 minuti passerebbe la squadra classificata meglio.

