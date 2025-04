Serie C, tutte le combinazioni salvezza sull’asse Messina-Casertana. Ma occhio alla variabile Foggia…

StrettoWeb

Domani, sabato 19 aprile, il girone C di Serie C scende in campo per la 37ª e penultima giornata. Si avvicinano i verdetti, ancora tutti in sospeso. L’Avellino potrebbe essere promosso, mentre in coda si gioca tutto sull’asse Messina-Casertana, con il Foggia variabile impazzita. I pugliesi, infatti, ospitano i biancoscudati, in quello che è un vero e proprio match tra “disperate”, con situazioni societarie ai limiti dell’assurdo.

Entrambe, però, sono consapevoli che una salvezza in Serie C potrebbe cambiare gli scenari futuri in ottica di interessamenti di altri imprenditori, a prescindere dalla situazione debitoria e dalla penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Questo, nel senso che una retrocessione in Serie D complicherebbe tutto, rappresentando la definitiva “fine” calcistica, in attesa di nuova ripartenza. Ovviamente, la situazione per il Foggia è molto più semplice, anche se la squadra è in caduta libera. Discorso diverso per il Messina, che può sperare solo nel playout, da giocare con il ritorno fuori casa, in una condizione sfavorevole, con l’allenatore esonerato ieri e senza una vera società. In mezzo si inserisce la Casertana, che può fare la corsa sul Foggia o provare a distanziare il Messina.

All’interno di tutte queste variabili si incastrano diverse combinazioni, che qui di seguito elenchiamo.

Serie C, tutte le combinazioni salvezza del girone C

Seppur ancora non salva matematicamente, abbiamo omesso dalla corsa il Latina, che è veramente a un passo dall’aritmetica. Dunque, spazio a tutte le combinazioni.

Se il Messina perde contro il Foggia e la Casertana vince contro il Crotone, la Casertana va a +10.

All’ultima sarebbe:

– Casertana 29

– Messina 19

Se il Messina dovesse battere la Juve all’ultima giornata, la Casertana sarebbe costretta a vincere contro il Trapani, altrimenti si disputerebbe il playout. In caso di non vittoria del Messina, invece, sarebbe retrocessione diretta per i biancoscudati, a prescindere dal risultato della Casertana.

Se il Messina pareggia e la Casertana vince, la Casertana va a +9. Qui entra però anche in gioco il Foggia.

All’ultima sarebbe:

– Foggia 31

– Casertana 29

– Messina 20

Se il Messina dovesse battere la Juve all’ultima giornata, la Casertana sarebbe costretta a vincere contro il Trapani, altrimenti si disputerebbe il playout. Anche in caso di pari del Messina, la Casertana sarebbe costretta a vincere per salvarsi direttamente. In caso di sconfitta, invece, sarebbe retrocessione diretta per i biancoscudati, a prescindere dal risultato della Casertana. Considerando la classifica di cui sopra, però, la Casertana potrebbe anche fare la corsa sul Foggia, che rischia di giocare un eventuale playout.

Se il Messina e la Casertana vincono, il distacco rimane di +7. Anche qui il Foggia rischia, perché se il Messina vince è perché ha battuto il Foggia, che finirebbe dentro il “vortice”.

All’ultima sarebbe:

– Foggia 30

– Casertana 29

– Messina 22

A questo punto all’ultima giornata potrebbe succedere di tutto. Una sconfitta del Messina permetterebbe ad entrambe di salvarsi se ottengono: il Foggia anche un solo punto, la Casertana una vittoria. Se la Casertana pareggia e il Foggia perde, entrambe andrebbero a 30 ma si salverebbe la Casertana, avanti negli scontri diretti, condannando il Foggia al playout. Tutto si complica se il Messina pareggia, perché entrambe sarebbero costrette a vincere, onde evitare una lotta tra di loro. Identico discorso in caso di vittoria.

Se il Messina vince e la Casertana perde, il Messina andrebbe a -4 e il playout si giocherebbe sicuramente , perché la Casertana non potrebbe più andare oltre gli 8 punti, mancando poi una sola giornata.

, perché la Casertana non potrebbe più andare oltre gli 8 punti, mancando poi una sola giornata. Se il Messina vince e la Casertana pareggia, il Messina andrebbe a -5 e il playout si giocherebbe sicuramente, perché la Casertana non potrebbe più andare oltre gli 8 punti, mancando poi una sola giornata. Ma anche qui entra in gioco il Foggia e il playout, pur sicuro, potrebbe essere giocato contro i pugliesi.

All’ultima sarebbe:

– Foggia 30

– Casertana 27

– Messina 22

Se all’ultima il Foggia perde e la Casertana vince, entrambe andrebbero a 30 e gli scontri diretti condannerebbero i pugliesi, costretti a giocare il playout contro il Messina.

Se il Messina perde e la Casertana perde, il distacco rimane di +7.

All’ultima sarebbe:

– Foggia 30

– Casertana 26

– Messina 19

Foggia salvo. Se il Messina perde o pareggia e la Casertana vince, niente playout. Se il Messina vince i playout si disputeranno a prescindere. Identico discorso se il Messina perde o pareggia ma la Casertana non vince.

Se il Messina pareggia e la Casertana pareggia, il distacco rimane di +7.

All’ultima sarebbe:

– Foggia 31

– Casertana 27

– Messina 20

Foggia sempre salvo. Se il Messina perde o pareggia e la Casertana vince, niente playout. Se il Messina vince i playout si disputeranno a prescindere. Identico discorso se il Messina perde o pareggia ma la Casertana non vince.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.