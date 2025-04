Serie C: il Catania sbanca Cava de’ Tirreni e si conferma al 5° posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ottima vittoria per il Catania contro la Cavese per 0-1 nella 36ª giornata del girone C di Serie C. I siciliani si confermano al 5° posto in classifica e possono guardare con serenità ai play off. Gli uomini di Toscano fanno evidenziare un gran rendimento in trasferta: 5 vittorie nelle ultime 6 uscite lontano da casa. La partita: primo tempo bloccato, poche occasioni e nessuna rete. Il Catania ha cercato di rendersi pericoloso nel recupero palla ed in contropiede ma è stato poco lucido negli ultimi 20 metri.

Nel secondo tempo, i siciliani spingono e passano in vantaggio con Jimenez al 61′. Dopo la rete subita, i padroni di casa cercano di reagire e sfiorano la rete in qualche occasione. Al 94′ la traversa salva il Catania dal pari. dopo 10 minuti di recupero ed un pò di sofferenza gli ospiti portano a casa i tre punti.

Risultati 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania 0-1

Picerno-Latina 1-2

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana

Trapani-Altamura

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Classifica Serie C Girone C

Avellino 66** Audace Cerignola 64** Monopoli 54* Crotone 51* Catania 50 Picerno 47 Benevento 46** Potenza 46** Juventus U23 41* Giugliano 40** Cavese 38* Trapani 35** Sorrento 35** Altamura 34** Latina 31* Foggia 30** Casertana 26** ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura – Audace Cerignola

Benevento – Trapani

Casertana – Crotone

Foggia – Acr Messina

Juventus U23 – Cavese

Latina – Potenza

Monopoli – Giugliano

Sorrento – Avellino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.