Serie C, il Giudice Sportivo: mister Banchieri (Messina) squalificato, per il Catania ammenda e stop a Faggiano

StrettoWeb

Il Messina nel prossimo weekend riposerà, ma al rientro – a Foggia, sabato 19 aprile – non avrà in panchina mister Banchieri, squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Restando in Sicilia, stangato anche il Catania: ammenda di 2.500 euro per cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari e per lancio di vari oggetti, sempre durante il match al “Massimino” perso contro l’Avellino per 1-2.

Inoltre, il ds Faggiano è stato inibito fino al 15 aprile “per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, tra il primo e secondo tempo, sostava all’interno degli spogliatoi e, per alcuni minuti, sostava nel recinto di gioco”.

Gli altri calciatori squalificati

Squalifica per tre gare effettive:

Di Livio Lorenzo (Latina)

Per aver protestato contro l’Arbitro con frase offensiva; dopo l’espulsione ha rivolto un’ulteriore frase offensiva allo stesso.

Squalifica per due gare effettive:

Cuccurullo Marco (Sorrento)

Per grave fallo di gioco e, successivamente all’espulsione, per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco.

Squalifica per una gara effettiva:

Armini Nicolò (Crotone)

De Rosa Roberto (Giugliano)

Visentin Santiago Guido (Audace Cerignola)

Vano Michele (Casertana)

Vona Edoardo (Latina)

Coccia Giuseppe (Audace Cerignola)

Patierno Francescosimo (Avellino)

Di Tacchio Francesco (Catania)

Cangianello Simone (Sorrento)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.