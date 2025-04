Serie C: sconfitta dell’Acr Messina contro il Sorrento, adesso il baratro è vicino | CLASSIFICA

StrettoWeb

Brutta sconfitta dell’Acr Messina contro il Sorrento (1-2) sul campo neutro di Potenza nella 35ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. La situazione è sempre più drammatica per la squadra di mister Banchieri: tra il silenzio assurdo della società e la situazione in classifica con una Casertana che è a più 6 rispetto ai peloritani e con partite da giocare. Di sicuro, il Messina, non può ottenere la salvezza diretta. La cronaca: passa in vantaggio il Sorrento con Rossetti, pareggio dell’Acr su rigore con Luciani (anche una rete annullata). I costieri chiudono in dieci per l’espulsione rimediata da Cuccurullo, ma all’89’ i padroni si casa trovano la rete della vittoria con Di Somma.

Omaggio a Sara Campanella

Da evidenziare che, prima dell’inizio della partita, il capitano del Sorrento, Francesco Fusco, ha deposto un mazzo di fiori sotto il settore ospiti dell’Acr Messina in ricordo di Sara Campanella. I giallorossi sono scesi in campo con il lutto al braccio. I 240 tifosi ospiti hanno anche esposto uno striscione: “l’amore non uccide, Sara vive in tutti noi”.

Risultati 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno 1-2

Juventus U23-Crotone 4-1

Latina-Trapani 0-2

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola 0-2

Monopoli-Potenza 0-0

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina 2-1

Ore 19:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

Riposano: Foggia e Benevento

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 64* Avellino 63** Monopoli 54 Crotone 51 Catania 47* Picerno 47 Benevento 46* Potenza 46* Juventus U23 41 Giugliano 39** Cavese 38* Trapani 35* Sorrento 35* Altamura 34* Foggia 30* Latina 28* Casertana 25** ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania

Picerno-Latina

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana

Trapani-Altamura

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

